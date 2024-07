Real Brasília vence Brasiliense nos pênaltis e é campeão do Candanguinho

Cobrança convertida por Arthur sacramentou o quarto título do Candanguinho dos Leões do Planalto - (crédito: Gabriel Botelho / CB / DA Press)

Depois de três anos, o Real Brasília voltou a soltar o grito de campeão no principal torneio de base do Distrito Federal. Nesta quarta-feira (24/7), no Mané Garrincha, os Leões do Planalto venceram o Brasiliense pelo placar de 0 x 0 (5 x 4 nos pênaltis) e levantou a taça do Candangão sub-20, o Candanguinho, pela terceira vez. A última conquista aconteceu em 2021, contra o Taguatinga.

Diante de apoiadores dos dois lados, que tiveram acesso à arena de maneira gratuita, Leões do Planalto e Jacaré propuseram um confronto equilibrado, sobretudo na primeira etapa. Com erros de passe consecutivos vindos de ambas as equipes, a dificuldade em registrar chances concretas de gols era alta.

Apesar disso, o Brasiliense teve nos pés a chance de abrir o placar já aos três minutos de jogo. Em cobrança de falta de Rogin, Juninho escorou de cabeça e carimbou a trave. Em seguida, a gorducha rolou em cima da linha do gol de Linhares, mas não quis entrar. Ibson perdeu a passada, e não conseguiu empurrá-la para a rede antes da zaga fazer o serviço sujo.

A partir daí, com exceção de batida de falta perigosa de Arthuzinho a favor do Real, defendida por Hudson, pouco foi feito nos primeiros 45 minutos. Pelé e Rogin, a favor do time amarelo, e João Carvalho e Arthuzinho, pela equipe aurianil, até levavam perigo pelas pontas, sobretudo com cruzamentos e chegadas à linha de fundo, mas nada de muito concreto tomava forma.

Já na segunda etapa, o Brasiliense era quem mantinha as chances mais concretas de gol. Mesmo sem tanta posse da bola, propunha estilo de jogo mais direto em relação ao rival. Muitas vezes, subia ao ataque com ligações diretas do goleiro Hudson. Aos 18' do tempo complementar, Maycon recebeu de Pelé dentro da área. Depois de girar sobre Iury, desperdiçou um cara a cara contra Linhares. O goleiro, à queima roupa, fez a defesa.

Com a insistência do empate, o resultado seria decidido nos pênaltis. Com direito a cobranças com paradinha e batidas fortes, a disputa na marca da cal seguida com igualdade, até o lateral Dharllyson, do Brasiliense, ser impedido pelo goleiro Linhares. 5 x 4 no placar, e Real Brasília campeão.

Ficha técnica:

Brasiliense 0 x 0 (4 x 5) Real Brasília - final do Candangão sub-20 2024

Data e hora: Quarta-feira, 24 de julho de 2024, às 15h

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha

Árbitro: Pedro Carlos Copatt Bueno Telles

Assistente 1: Josieliton Silva

Assistente 2: Douglas dos Santos penha

Quarto árbitro: Matheus de Moraes Silva

Inspetor: Rodrigo Paulino de Souza

Gols: (-)

Cartões amarelos: Adrian, João Carvalho (Real Brasília) ;

Cartões vermelhos:

Brasiliense

Hudson; Dharllyson, Ibson, Lucena e Gabriel planta; Hugo Mendes, Gabriel Kersul (Diego Xavier) e Juninho (Schimaltz); Pedro Ryan (Heitor), João Marcelo (Maycon) e Rogin (Dawis). Técnico: Gabriel Teixeira

Real Brasília

Matheus Linhares; Gustavo Borges, Iury, Garcia e Juan (Matheus Lima); Corazza (Matheus Reggiori), Adrian e PV. João Carvalho, Thiago Rocha (Arthur) e Arturzinho. Técnico: Léo Roquete

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Coutinho pode ser titular em jogo do Vasco contra o Grêmio

Coutinho pode ser titular em jogo do Vasco contra o Grêmio Esportes Albânia renova contrato do técnico Sylvinho

Albânia renova contrato do técnico Sylvinho Esportes Olimpíada de Paris: Messi reage após derrota da Argentina

Olimpíada de Paris: Messi reage após derrota da Argentina Esportes Cristiano Ronaldo curte férias em ilha particular com diárias de 12,5 mil euros e praia privativa

Cristiano Ronaldo curte férias em ilha particular com diárias de 12,5 mil euros e praia privativa Esportes Rossi é alvo de clube da Série B e pode deixar o Vasco

Rossi é alvo de clube da Série B e pode deixar o Vasco Esportes Nigéria x Brasil: onde assistir, escalações e arbitragem