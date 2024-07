Olimpíadas de Paris: os memes do 1º dia do Brasil nos jogos olímpicos

A pivô do Brasil Tamires Araujo comemora com a goleira 01 Gabriela Moreschi durante a partida de handebol - (crédito: ARIS MESSINIS / AFP)

O Brasil ganhou da Espanha na estreia no handebol feminino nas Olimpíadas de Paris nesta quinta-feira (25/7). A participação brasileira gerou diversos memes nas redes sociais. A atuação positiva da goleira Gabriela Moreschi foi um dos assuntos mais comentados pelos usuários da rede social X (antigo Twitter).

Leia também: Brasil bate a Espanha e mantém saldo positivo em estreias no handebol

O Brasil venceu a equipe espanhola por 29 x 18. O próximo desafio das brasileiras será no domingo (28/7), às 4h (horário de Brasília), contra a Hungria.

Veja os memes:

ACORDAR E JÁ VER O HANDEBOL FEMININO DO BRASIL GANHANDO DA ESPANHA BOM DEMAIS TE AMO OLIMPÍADAS pic.twitter.com/fIuRl3c0Y7 — PAIVA (@paiva) July 25, 2024

acordei pra assistir as meninas do handebol msm não entendendo porra nenhuma do esporte mas amo olimpíadas pic.twitter.com/8vMMCORLqe — nicole (@nicoules_) July 25, 2024

eu tô assim a cada defesa da gabi no handebol pic.twitter.com/30v0It9TJa — barbarah (@futselemixer) July 25, 2024

Nesta manhã, Ana Luiza Caetano, do tiro com arco, deu o pontapé inicial dos atletas brasileiros nos jogos olímpicos. Ela competiu no ranqueamento da prova individual do arco recurvo e terminou em 19º lugar, com direito a recorde pessoal na classificação geral. A atleta avançou para a fase eliminatória da competição.

vocês acreditam que eu tô ansiosa pra acordar amanhã e ver o brasil competir no tiro com arco? nem entendo nada de tiro com arco pic.twitter.com/2LoUxFHD8t July 24, 2024

Além do tiro com arco e do handebol, a seleção brasileira feminina de futebol também entra em campo enfrentando a Nigéria nesta quinta, a partir de 14h. Um dos destaques é a participação de Marta, que disputa a sexta e última Olimpíada da carreira. Atualmente com 38 anos de idade, ela foi eleita melhor jogadora do mundo por seis vezes.

A transmissões das modalidades com brasileiros serão distribuídas em duas emissoras: a Globo, na TV, e a Cazé TV, pela internet. Pela Globo, a transmissão será feita na TV aberta e também na fechada, pelos canais Sport TV. O Globoplay também terá uma aba de transmissão para assinantes.

Veja a programação:

Tiro com arco — 4H30 (horário de Brasília):

Ana Luiza Caetano; Individual Feminino; Fase de Classificação

Handebol — 9H (horário de Brasília):

Espanha X Brasil; Fase de Grupos

Tiro com arco — 9H15 (horário de Brasília):

Marcus Vinicius D'Almeida; Individual Masculino — Fase de Classificação

Futebol Feminino — 14H (horário de Brasília):

Nigéria X Brasil; Fase de Grupos



Acompanhe a cobertura especial do Correio sobre as Olimpíadas de Paris nesta página.