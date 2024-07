Memes dominam a web durante cerimônia de abertura das Olimpíadas

Memes sobre a cerimônia e comparações entre as Olimpíadas de Paris e as do Rio 2016 tomaram as redes sociais - (crédito: Miguel MEDINA / AFP)

A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024, realizada nesta sexta-feira (26/7), ainda estava na metade quando as redes sociais foram tomadas por vários memes e comentários envolvendo comparações entre esta edição e as Olimpíadas do Rio 2016, e brincadeiras sobre as roupas usadas por todas as delegações.

Todas as 205 delegações desfilaram em barcos no Rio Sena em um trajeto de 6km, que foi televisionado por meio de câmeras dentro dos barcos, para que os espectadores consigam ver os atletas de perto.

Veja os memes:

Parabéns, vai ser menino, menina e menine pic.twitter.com/HBjMpKxLoT — Bic Müller ? (@bicmuller) July 26, 2024

eu: não aguento mais o brasil



olimpíadas: a



eu: 100% BRASIL 100% OLÍMPICA O OURO JÁ É NOSSO GIGANTES PELA PRÓPRIA NATUREZA ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? #OpeningCeremony #CerimoniaDeAbertura



pic.twitter.com/HW2xNPKU8Q July 26, 2024

vsf tem uma mulher vestida de croissant e um RATO kkkkkkkkkkkkkkkkkkk e já são melhores que o mascote oficial #Paris2024 #cerimoniadiapertura #CerimôniadeAbertura pic.twitter.com/jZU47puxDg — saulolimalemos (@saulolimalemos) July 26, 2024

nada e NENHUMA abertura vai superar essa daqui brasil você sempre será o maior de todos #CerimoniaDeAbertura pic.twitter.com/YPyF1psbTa July 26, 2024

Argentina dividindo um barco com outros paises e o Brasil tendo um barco INTEIRO so pros atletas porque somos muitos,ja começamos a vencer aqui #CerimôniaDeAbertura pic.twitter.com/QndltaT1dT — Bella (@belllamendes) July 26, 2024