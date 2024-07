Time Brasil encanta plateia na Cerimônia de Abertura das Olimpíadas

O Time Brasil levou a empolgação para a Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Paris 2024. Uns dos primeiros a desfilar pelas águas do rio Sena, os atletas brasileiros estavam empolgados desde a primeira aparição na cerimônia e entoaram várias músicas típicas como País tropical, de Jorge Ben Jor.

Sozinhos em um barco, o Time Brasil levou a festa para Olimpíadas. Com a empolgação dos porta-bandeiras, os atletas cantaram e dançaram enquanto acenavam com bandeiras do país.



























Porta-bandeiras do Brasil

Pela segunda vez, o Brasil foi representado por um homem e uma mulher. O canoísta e quatro vezes medalhista olímpico, Isaquias Queiroz, e Raquel Kochhann, do rugby sevens, repetiram o feito de Bruninho (vôlei) e da judoca brasiliense Ketleyn Quadros na cerimônia esvaziada em Tóquio-2020.

Empolgados, Isaquias e Raquel conduziram o Time Brasil pelo trajeto.

Cerimônia de Abertura

A Cerimônia de Abertura da edição de 2024 dos Jogos Olímpicos foi diferente das demais. Pela primeira vez, não ocorreu em um estádio e, sim, às margens do rio Sena, que banha a capital francesa.

Todas as delegações desfilaram em barcos na água em um trajeto de 6km, que foi televisionado por meio de câmeras dentro dos barcos, para que os espectadores conseguissem ver os atletas de perto.

O desfile seguiu o curso do rio, de leste a oeste, partindo da da ponte Austerlitz e contornará as duas ilhas no centro da cidade (a Île Saint Louis e a Île de la Cité) antes de passar por baixo de pontes e portões no Sena.