'Assassin's Creed'? Quem é o personagem na abertura das Olimpíadas

Um dos grandes questionamentos durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024 foi a identidade do "mascarado" que carregou a tocha olímpica durante boa parte do rito tradicional. Na web, ele foi comparado ao jogo Assassin's Creed e ao personagem Ezio.

O "homem misterioso", cuja identidade não foi revelada, utilizava vestimentas e o capuz típico do personagem da saga, e apareceu na transmissão realizando movimentos de parkour e até saltos com tirolesa enquanto segurava a tocha olímpica.

Na internet muitos fãs da saga relembraram o jogo e a própria Ubisoft, fez um post compartilhando uma imagem do jogo. Veja:



A organização dos Jogos Olimpícos confirmou que o "misterioso portador da tocha" foi inspirado em uma série de personagens mascarados que deixaram marcas na cultura francesas: Belphégor, a Máscara de Ferro, o Fantasma da Ópera, Fantomas, Ezio de Assassin's Creed e Arsène Lupin.

