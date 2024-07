Chuva atrasa jogos no tênis olímpico de Roland Garros e afeta brasileiros

Espectadores se protegem da chuva enquanto a chuva atrasa o início dos jogos nas quadras externas do Estádio Roland-Garros dos Jogos Olímpicos Paris 2024, em Paris, no dia 27 de julho de 2024. - (crédito: Miguel MEDINA / AFP)

Paris - As chuvas seguem impactando no cronograma dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Depois de as precipitações cancelarem as provas da manhã deste sábado (27/7) no skate street masculino — o brasiliense Felipe Gustavo era um dos competidores programados para a disputa —, o torneio de tênis foi impactado. Várias partidas previstas para Roland Garros foram adiadas por tempo indeterminado.

A situação comprometeu o cronograma de brasileiras. Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi entrariam em quadra nas primeiras horas da tarde parisiense (manhã no horário de Brasília) contra Varvara Gracheva, da França, e Dayana Yastremska, da Ucrânia, mas precisaram esperar além do previsto para buscarem a classificação na primeira fase. As tenistas participam do segundo jogo do dia nas quadras Simonne-Mathieu e 8 do complexo parisiense. Portanto, terão de esperar o desenrolar de outro jogo prévio.

A situação de Bia Haddad causa mais expectativa, pois a paulista tem mais um compromisso durante o sábado (27/7). Além de jogar no simples, a brasileira vai atuar ao lado da compatriota Luisa Stefani nas duplas. A partida será contra as chinesas Yuan Yue e Zhang Shuai. Se a situação das chuvas persistir e seguir afetando as condições de Roland Garros, o compromisso pode ser iniciado apenas na noite parisiense ou, até mesmo, ser adiado. A decisão fica por parte da organização dos Jogos Olímpicos.

Na última atualização do cronograma oficial, um aviso indicava os atrasos até, no mínimo, 14h30 no horário de Paris (9h30 em Brasília). Apenas duas partidas começaram próximas de 12h em Roland Garros, incluindo a de Iga Swiatek, atual número 1 do mundo no feminino. Outros astros devem entrar em quadra ainda neste sábado (27/7). O sérvio Novak Djokovic e a dupla espanhola Rafael Nadal e Carlos Alcaraz estão com estreias previstas para o primeiro dia de competições do tênis dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 no simbólico Roland Garros.