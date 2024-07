Seleção de handebol toma virada da Hungria no apagar das luzes

Paris — Três segundos. Esse foi o tempo responsável por separar a Seleção Brasileira feminina de handebol da segunda vitória nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Em confronto bastante apertado contra a Hungria na South Paris Arena 6, o time tupiniquim comandou o placar praticamente por todo o jogo, mas levou a virada nos instantes finais do confronto e acabou derrotado por 25 x 24.

A expectativa verde a amarela para o duelo estava em alta depois da estreia positiva diante da Espanha, por 29 x 18. Mesmo com o tropeço no apagar das luzes, o Brasil segue em boas condições de buscar a classificação ao mata-mata Os quatro melhores países dos dois grupos de disputa avançam. O próximo compromisso tupiniquim é na terça-feira (30/7) diante da anfitriã França, às 17h.

O duelo entre brasileiras e húngaras teve um início bastante equilibrado com direito a algumas alternâncias no comando do placar. Resiliente, a equipe nacional tomou a frente e aproveitou os vacilos das rivais para abrir uma relativa vantagem de três gols com um 15 x 12 ao fim do primeiro tempo.



Na etapa final, a Hungria reencontrou o rumo e novamente encostou nas brasileiras. Mais assertivas nos arremessos de ataque, as europeias deram trabalho para a goleiro Gabi e chegaram ao empate por 23 x 23. O Brasil até retomou a dianteira, mas vieram os segundos fatais. No último lance do confronto, Petra Simon garantiu a vitória para as húngaras.

"A gente começou muito bem. Mas o jogo hoje foi decidido nos pequenos detalhes. Precisamos rever. Vamos sofrer um pouco agora, mas já colocar o foco no próximo. Precisamos muito da próxima vitória, porque temos muito pela frente. Espero que a energia que estão mandando do Brasil continue chegando. Quero muito agradecer, porque está muito bom sentir isso", destacou a armadora Mari Fernandes.