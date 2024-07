Rayssa Leal brilha e se classifica para a final do skate nas Olimpíadas

A skatista Rayssa Leal, também chamada de Fadinha nas redes sociais, conseguiu se classificar para a final do Skate Street nas Olimpíadas de Paris 2024. Aos 16 anos, ela foi a única entre as três brasileiras a passar para a última rodada da modalidade feminina.

Prata nos Jogos de Tóquio 2020, a maranhense de 16 anos tem a chance de conquistar o primeiro ouro dela e do Brasil nesta edição. Ela se classificou com a sétima posição, com a nota 241,43. Pamela Rosa (16ª, com 205,23) e Gabi Mazetto (19ª, com 144,35) também representaram o país na pista francesa, mas não ficaram entre as oito melhores na classificatória.









Embora não tenha avançado como líder, Rayssa Leal disse estar satisfeita com o desempenho antes da disputa pela medalha. “Nota 10. Óbvio que faltou algumas coisas, acertar manobras simples da minha linha e deixei meu nervosismo bater um pouquinho. Está tudo certo, passou e bola para frente.”



Ansiosa durante a prova, Rayssa buscou o afago da família e da equipe para alcançar o objetivo. “Precisa de algo para manter o ânimo. Minha família é o principal, estão todos aqui, meus pais e meus irmãos. Saber que estão todos me apoiando, além da torcida, é muito bom. Foi isso que me motivou a continuar”, ressaltou.

“Fiquei muito chateada, porque estava acertando todas as minhas linhas no treino. Chegar na hora que vale e não acertar, a gente fica triste. Mas acontece. Assim é campeonato, é dia, é tempo”, emendou a Fadinha.

A temporada de Rayssa

A skatista foi a brasileira mais jovem a conquistar medalha olímpica, aos 13 anos, com a prata em Tóquio 2020. Embora esteja madura depois de intenso e vitorioso ciclo de três anos e meio, a Fadinha segue com possibilidade de estabelecer um recorde. Com o possível título neste domingo (28), a estrela brasileira poderá se tornar a atleta nacional mais precoce a pisar no degrau mais alto do pódio.

Rayssa trabalhou durante o ciclo para chegar como uma das favoritas. É um trabalho a muitas mãos, com o apoio de profissionais no cuidado da saúde mental e do corpo, como fisioterapeutas e preparadores físicos. Nas competições mais recentes, a Fadinha obteve sucesso. "O básico é treinar bastante e ter muita vontade. Mas eu sei que na hora é muito sobre a cabeça. Por isso, estou me preparando para chegar lá e lembrar do meu skate feliz para tentar diminuir a pressão. Para mim, ser divertido muda tudo", comentou.