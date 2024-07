Prata no judô: Willian Lima conquista primeira medalha do Brasil em Paris

Paris — O judô, mais uma vez, escreveu a história do Brasil nos Jogos Olímpicos. No segundo dia de competições em Paris-2024, a primeira medalha dourada do país veio dos tatames. Ao fim de uma caminhada quase irretocável na Arena Champ de Mars, na capital francesa, o paulista Willian Lima (66kg) faturou uma prata e isolou a modalidade como a maior fonte de conquista do país no evento esportivo de maior prestígio do mundo.

O algoz da possibilidade do ouro foi o japonês Abe Hifume. Sexto no ranking mundial, o asiático aproveitou uma punição do brasileiro e pulou na frente com um waza-ari. Com Lima mais incisivo em busca de um movimento para, pelo menos, igualar o contador, o japonês encontrou o golpe fatal. O ippon aplicado com um novo waza-ari pouco menos de dois minutos para o confronto acabar garantiu a medalha dourada para o Japão, mas não apaga a trajetória vitoriosa de Willian.

Para chegar à prata, o paulista de 24 anos passou por quatro adversários. Na primeira luta na Cidade Luz, o judoca de 24 anos bateu Sardo Nurillaev, do do Uzbequistão, com um Waza-Ari. Contra Serdar Rahmov, do Turcomenistão, se classificou veio com um ippon. A passagem a semifinal foi concretizada com a vitória diante de Raskhuu Yondonperenlei, da Mongólia, com um belo wazari no Golden score. Um ippon frente a Gusman Kyrgyzayev, do Cazaquistão, pavimentou o caminho até a decisão.

Quem é Willian Lima?

Willian Lima tem o judô inserido na vida desde os seis anos de idade. Estar nos tatames, porém, não era a primeira opção. Apaixonado por água, sonhava com a natação. No entanto, fortaleceu a relação com o esporte conforme se especializava. Em 2015, entrou no Clube Pinheiros como um dos mais novos da equipe e evoluiu até alcançar o ápice da trajetória esportiva nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O paulista repete os feitos de outros compatriotas em Jogos Olímpicos e é o 25º a conseguir o feito de colocar uma medalha olímpica no peito. Ainda hoje o número pode ser ampliado para 26. Larissa Pimenta tentará um bronze contra a italiana Odete Giuffrida.