"Um sonho", diz skatista brasileira que disputou Olimpíadas após maternidade

Gabi Mazetto era uma das favoritas do skate para os Jogos do Japão. No entanto, desistiu da competição após descobrir que estava grávida, em 2021 - (crédito: Wander Roberto/COB)

A skatista brasileira Gabi Mazetto realizou o sonho de competir pela primeira vez em uma Olimpíada neste domingo (28/7). Forte candidata para Tóquio 2020, ela desistiu da competição após descobrir que estava grávida. A atleta deu à luz a filha, Liz, hoje com 3 anos, três dias antes da cerimônia de abertura olimpíada no Japão.

O skate street feminino foi destaque neste domingo, e Gabi alcançou a 19ª colocação em Paris, com 144,35 pontos. Apesar de não chegar ao pódio, ela disse que realizou “um sonho de infância”.

"Tóquio foi difícil, porque era uma mistura de emoções. Eu tinha acabado de ter a minha filha, mas sentia que tinha oportunidade de estar lá, tinha potencial. E agora estou realizando esse sonho, porque eu fiz por onde e essa vaga é minha”, celebra Mazetto, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Mazetto era uma das favoritas do skate para os Jogos do Japão. Ela ocupava a quarta melhor brasileira no ranking mundial da modalidade. No entanto, descobriu que estava grávida de três meses durante os exames de seleção para as Olimpíadas de 2020. Inicialmente, a skatista alegou uma torção no pé para justificar a ausência no esporte. Quando descobriu a gestação, Gabi chegou a pensar que precisaria abandonar o esporte.

Conhecida como a "fênix" do skate, Gabi não interrompeu a carreira e ressurgiu no skate street em 2022, quando trouxe o ouro para o Brasil nos Jogos Sul-Americanos e oficializou a classificação para Paris 2024 no Pré-Olímpico de Budapeste, o OQS (Olympic Qualifier Series).

"Agora eu sou uma atleta olímpica, graças ao meu esforço e às pessoas que sempre acreditaram em mim", conclui a skatista, ao apontar a importância da rede de apoio para continuar praticando o esporte. "Digo pra vocês, essa é minha medalha de ouro", escreveu em um post na época, sobre a filha Liz, que já tem o próprio skate.