É bronze! Larissa Pimenta vence italiana e sobe ao pódio em Paris

Paris - Competição mais vitoriosa da trajetória do Time Brasil na história dos Jogos Olímpicos, o judô garantiu a segunda medalha tupiniquim em Paris-2024. Nas competições para atletas até 52 kg na Arena Champs de Mars, na capital francesa, a paulista Larissa Pimenta faturou um bronze, na tarde deste domingo (28/7). A conquista premia uma carreira repleta de resultados positivos em âmbito internacional e coloca a atleta de 25 anos para sempre no hall de grandes atletas brasileiros da modalidade.

Número 10 do mundo, Larissa chegou ao pódio após passar por uma dura repescagem diante da alemã Mascha Ballhaus. Sem ações efetivas de combate, o duelo foi para o Golden Score e a paulista avançou com um ippon. Na luta decisiva pelo terceiro lugar, Pimenta venceu Odete Giuffrida. Terceira melhor do ranking feminino da modalidade, a italiana deu trabalho. Larissa recebeu duas punições por falta de combatividade. Na necessidade de ir para cima, encurralou a italiana e viu os shidos se igualarem no duelo.

Com as duas atletas penduradas e sem a possibilidade de serem advertidas novamente pela juíza do duelo, a luta ganhou contornos de tensão. Qualquer vacilo poderia custar o lugar no pódio. Depois de mais de três minutos de Golden Score, Larissa puxou para si a iniciativa em busca do golpe certeiro. Nem foi preciso. Como não partiu para o combate, Giuffrida foi punida pela terceira vez e colocou o bronze no colo de Larissa Pimenta.

Durante o dia, a brasileira percorreu o caminho das medalhas de maneira positiva. Larissa venceu a primeira luta diante de Djamila Silva, de Cabo Verde. Depois, levou a melhor contra a britânica Giles Chelsie, garantindo vaga nas quartas de final contra uma anfitriã. A atleta nacional teve um ótimo desempenho frente à francesa Amandine Buchard e levou o duelo para o Golden Score, mas acabou superada e voltou a mira em busca do bronze olímpico, concretizado horas depois.

Quem é a Larissa Pimenta

Larissa Pimenta começou a praticar judô por influência dos irmãos mais velhos na escola. Logo a paulista de São Vicente tomou gosto pelo esporte e evoluiu os golpes e a habilidade. Pouco depois, se transferiu para o Pinheiros, clube defendido por ela até hoje. A nova medalhista olímpica do Brasil tem uma lista expressiva de conquistas ao longo da carreira nos tatames.

Bronze no Mundial de Budapeste, Larissa tem duas medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos (Lima-2019 e Santiago-2023), além de uma prata na equipe mista na edição do Chile no ano passado. Brasília também faz parte da rota de conquistas da judoca paulista. Em 2019, ela disputou o Grand Slam da Federação Internacional de Judô (FIJ) na capital federal e subiu ao pódio em segundo. A medalha é a 26º do Brasil na história do judô olímpico.