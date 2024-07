Olimpíadas de Paris 2024: confira todas as medalhas do Time Brasil

Willian Lima, do judô, Larissa Pimenta, do judô, e Rayssa Leal, do skate street, foram os primeiros medalhistas do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 - (crédito: Jack GUEZ / AFP; Luis ROBAYO / AFP; Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

As Olimpíadas de Paris 2024 estão a todo vapor e os atletas do Time Brasil estão fazendo bonito em solo parisiense. A competição começou oficialmente no dia 26 de julho e o país já conseguiu medalhas em algumas modalidades importantes.

Pela primeira vez na história, a delegação brasileira contará com mais mulheres do que homens. As mulheres representam 55% dos atletas classificados (153 ao todo), um aumento em relação à última edição da competição, onde representavam 47%.

Ao todo, 276 atletas vão aos jogos, distribuídos em 39 modalidades diferentes. A competição ocorrerá entre os dias 26 de julho e 11 de agosto.

Medalhas do Brasil

Clique no nome do atleta para saber como foi a conquista da medalha.

Prata

Willian Lima — Judô (66kg)

Bronze



Larissa Pimenta — Judô (52kg)

Rayssa Leal — Skate Street