Juliana Vieira se torna 1ª brasileira a ganhar no badminton

Juliana Vieira conquistou a primeira vitória nos Jogos de Paris, em cima da Sin Yan Lo, de Hong Kong, nesta segunda-feira (29/7). O resultado por 2 sets a 0, na segunda partida pelo Grupo D, vem após um tropeço inicial contra a tailandesa Supanida Katethong, na estreia da Olimpíada. Agora, a brasileira aguarda o resultado da partida entre as duas que já enfrentou para definir a classificação.

O triunfo foi o primeiro de Juliana em uma olimpíada. No set inicial, com a adversária na cola, superou a situação e venceu por 21 a 19. Na segunda etapa do jogo, o resultado terminou mais folgado, apesar da competitividade ter sido a característica marcante, e fechou com 21 a 16.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

