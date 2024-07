Rafaela Silva perde luta do bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024

Paris - Não foi desta vez que a judoca Rafaela Silva conquistou a segunda medalha olímpica da carreira. Nas disputas decisivas do judô feminino até 57kg na Arena Champ de Mars, na tarde desta segunda-feira (29/7), a brasileira perdeu um duelo arrastado pelo bronze para a japonesa Haruka Funakubo, por punições, e não subiu ao pódio no segundo dia da disputa da modalidade dos Jogos da Cidade Luz.

A disputa era cercada por sentimentos ambíguos para a brasileira. Cerca de uma hora antes, a atleta do Rio de Janeiro havia perdido a luta semifinal contra a sul-coreana Huh Mi-mi. O confronto diante da atual campeã mundial foi duro. Combativa, a brasileira levou o duelo até o Golden Score. No entanto, sofreu um waza-ari, o golpe fatal. Na saída do tatame, não conteve a emoção e derramou algumas lágrimas. O tempo da recuperação emocional foi pequeno.

Mesmo assim, a determinação de Rafa era visível na entrada no tatame. O clima era favorável pelo apoio pela torcida. A japonesa, porém, mostrou ser páreo duro. A judoca nacional recebeu um shido por falta de combatividade e teve duelos complexos no chão, até igualar as punições. Os golpes, no entanto, não vinham e a luta foi para o Golden Score. A carioca recebeu uma segunda advertência e viu a adversária se igualar no quesito. Com mais de nove minutos de combate, recebeu a desclassificação após análise da arbitragem no vídeo.

Carioca, Rafaela Silva começou no judô atrás do projeto Instituto Reação, então recém-montado pelo ex-atleta Flávio Canto. Ao lado da irmã Raquel, demonstrou bastante aptidão para o esporte e evoluiu até se tornar atleta olímpica. Aos poucos, se consolidou através de conquistas importantes. Foi ouro em Jogos Mundiais Militares, Pan-Americanos e campeonatos internacionais.

Em 2016, alcançou o ápice da carreira. Após a decepção da eliminação em Londres-2012 por aplicar um golpe ilegal na segunda rodada, Rafaela Silva encontrou a eternidade olímpica em casa. No Rio de Janeiro, faturou o outro do judô na categoria feminina até 57kg. A brasileira chegou a Paris-2024 como uma das favoritas a subir ao pódio. No entanto, as derrotas nas duas lutas decisivas adiaram o sonho de colocar a segunda medalha olímpica no peito.