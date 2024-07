Gabriel Medina e o fotógrafo: a história por trás da imagem das Olimpíadas

A imagem que rodou o mundo do surfista Gabriel Medina, nas ondas de Teahupo'o pelas Olimpíadas de Paris 2024, não foi um "clique" simples de ser alcançado e precisou da concentração do fotógrafo. Na imagem, Medina aparenta "flutuar" sobre as águas na mesma altura da prancha.

O clique único teve autoria de Jérôme Brouillet, fotógrafo da Agência France-Presse (AFP). Para ele, a imagem foi feita porque "as condições eram perfeitas", em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

A imagem foi captada de um barco próximo ao recife em que os surfistas competem nas Olimpíadas, em Teahupo'o, no Taiti.

Na entrevista, ele contou que Medina estava atrás da onda e que não conseguia vê-lo, até que o surfista apareceu e conseguiu, então, fazer quatro fotos, entre elas, a que viralizou.

Leia também: Medina conquista a maior nota da história do surfe nas Olimpíadas



Segundo o fotógrafo, ele viu que uma das melhores ondas do dia estava a caminho e sabia que Medina costuma fazer esse tipo de comemoração no fim de uma onda.

"Não foi difícil tirar a foto. Era mais sobre antecipar o momento e onde Gabriel vai dar o pontapé inicial na onda", revelou. Além disso, Jérôme Brouillet, já sabia alguns costumes do brasileiro nas ondas.

Repercussão da foto

As imagens tiradas por Jérôme Brouillet vão automaticamente para os editores da AFP e, por isso, ele ficou sabendo da repercussão da imagem somente depois de ter viralizado.

"É muito legal, é uma foto legal e muitas pessoas adoram. Não é realmente uma fotografia de surfe, então, ela captura a atenção de mais pessoas", pontuou.

Ele destacou também que sente que conseguiu "a foto do dia". "Estava com seis fotógrafos talentosos no barco e com certeza todo mundo vai esquecer disso na semana que vem. Amanhã não será diferente", pontuou.