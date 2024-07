Tênis de mesa: Hugo Calderano elimina francês e vai às quartas de final

Hugo Calderano está nas quartas de final do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Na manhã desta quarta-feira no Brasil, tarde na França, o brasileiro derrotou o anfitrião Alexis Labrun por 4 sets a 1 em melhor de sete na Arena Paris Sud. Com o resultado, o brasileiro avança às quartas de final e está a dois jogos de brigar pela primeira medalha do país na modalidade. Calderano repete a campanha da edição de Tóquio, em 2021, quando também alcançou as quartas de final.

O duelo não seria fácil para Calderano. Como de fato não foi. Em 2022, Alexis Labrun não figurava sequer entre os 750 melhores do tênis de mesa. No entanto, evoluiu rapidamente e entrou no Top 50. Ele entrou na partida em 16º. O irmão dele, Felix, é o quinto no ranking.

A favor, Calderano tinha o retrospecto. Em junho, havia derrotado Alexis Lebrun por 4 sets a 0 em uma final na Eslovênia. Na sequência, superou o adversário novamente no WTT Contender, no Rio de Janeiro. Portanto, o brasileiro chegou vacinado contra os venenos.

Mesmo assim, Hugo Calderano iniciou a partida perdendo o primeiro set para Alexis Labrun. Empurrado pelo clima hostil da torcida, o francês surpreendeu com uma proposta agressiva, se impôs rapidamente por 11/3 e pilhou os fãs dentro de casa.

Hugo Calderano reagiu rapidamente no segundo set. Abriu dois pontos e administrou a vantagem para fechar com 11/5 e empatar o confronto. A virada no terceiro set veio com tranquilidade aproveitando principalmente os erros do adversário para fazer 11/6.

O quarto set teve mais um passeio de Calderano. Aos poucos, Alexis Labrun se rendeu na parcial e o melhor brasileiro de todos os tempos abriu um inquestionável 11/3. A quinta parcial foi meramente uma administração de resultado. Calderano marchou imponente para consolidar o triunfo por 11 x 8 e silenciar os pilhados franceses na Arena Sud.