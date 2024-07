Olimpíadas: atletas das Coreias do Sul e do Norte tiram selfie juntos

Atletas da China, Coreia do Sul e Coreia do Norte tiram selfie juntos - (crédito: JUNG Yeon-je / AFP)

Atletas da Coreia do Sul e da Coreia do Norte se reuniram para tirar uma foto após a final de duplas mistas de tênis, nas Olimpíadas de Paris nesta terça-feira (30/7). A imagem gerou comoção diante da união dos atletas dos países vizinhos, que compartilham um histórico de conflito e viveram momentos de tensão nas últimas semanas.

Na foto estão os chineses Wang Chuqin e Sun Yingsha, os sul-coreanos Lim Jonghoon e Shin Yubin, e os norte-coreanos Ri Jong Sik e Kim Kum Yong. Na final, China levou o ouro, enquanto a Coreia do Norte ganhou prata e a Coreia do Sul conquistou medalha de bronze.

Nas olimpíadas deste ano, os países passaram por uma situação complicada. Na cerimônia de abertura, que ocorreu na última sexta-feira (26/7), os organizadores apresentaram os 143 atletas da Coreia do Sul como sendo norte-coreanos. A confusão ocorreu enquanto os atletas passavam pelo rio Sena.

No sábado (27), o Comitê Olímpico Internacional (COI) pediu desculpas pelo erro. "Pedimos profundas desculpas pelo erro que aconteceu quando a delegação sul-coreana era apresentada durante a transmissão da cerimônia de abertura", escreveu o COI, em coreano, na conta oficial do X.

As Coreias do Sul e do Norte permanecem tecnicamente em guerra: o conflito entre 1950 e 1953 terminou com um armistício e não com um tratado de paz.