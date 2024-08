Vitória sobre o Japão! Vôlei feminino vinga o Brasil; veja memes

A seleção brasileira feminina de vôlei se juntou, nesta quinta-feira (1º/8), a Marcus D'Almeida, do tiro com arco, e Gabriel Medina, do surfe, na lista dos atletas que venceram japoneses nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Os atletas do Japão se tornaram algozes do Time Brasil em vários confrontos e provocaram raiva entre os internautas que acompanham a competição. Contudo, o vôlei feminino quebrou a maldição e venceu as japonesas por 3 a 0.

O Brasil começou bem a partida, vencendo os dois primeiros sets sem deixar que as grandes defesas das japonesas fizessem a diferença. O primeiro set terminou em 25X20, para as brasileiras, e o segundo com uma diferença maior no placar, com 25x17. O terceiro set, contudo, foi mais parelho no começo, com as jogadoras do Brasil tendo que lutar ponto a ponto, mas no final as brasileiras embalaram vário pontos, vencendo por 25x18.

Nas redes sociais, os torcedores celebraram a vitória com o Japão e se sentiram vingados por todos os outros atletas que perderam para eles na Olimpíada.

Veja as reações da web

VAMO BRASIL PORRA DOIS A ZERO CARALHO VAMO COMER SUSHI COM FAROFA NO ALMOÇO #volleyball #VoleiNaGlobo #VoleiNoSporTV pic.twitter.com/D5q4Ttqns1 — BIA (@gnclvsb) August 1, 2024

e teve sushi com cream cheese no segundo set sim e se for 3x0 teremos sushi de nutella com morango #VoleiNaGlobo #VoleiNoSporTV pic.twitter.com/x7LPredge9 — sara (@sasabyme) August 1, 2024

As japonesas jurando que a bola vai passar da Thaisa KKKK VAI PRA ONDE QUERIDINHA



Brasil x Japão Voleipic.twitter.com/vxqELYwPrO — luluke???? (@llukexc) August 1, 2024