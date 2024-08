Olimpíadas: veja a programação do Brasil para sexta-feira (2/8)

Hugo Calderano, do tênis de mesa (esquerda superior), Camilla Gomes, da ginástica de trampolim (esquerda inferior), Izabela Silva (direita superior), do lançamento de disco, e Marcus D'Almeida e Ana Caetano (direita inferior), do tiro com arco - (crédito: Gaspar Nóbrega/COB, Miriam Jeske/COB, Alexandre Loureiro/COB, Miriam Jeske/COB)

O sétimo dia dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 marcará o começo das tradicionais competições de atletismo. Em Tóquio, 2021, o Brasil conquistou duas medalhas de bronze nas modalidades, e a expectativa para esta edição é de um desempenho ainda melhor.

Além disso, teremos atletas brasileiros nas provas do lançamento de discos e na fase classificatória da ginástica de trampolim. O principal destaque do dia fica com Hugo Calderano na semifinal do tênis de mesa.

Para que você consiga se organizar, o Correio Braziliense separou os horários das modalidades que terão brasileiros em Paris. O dia 7 está repleto de competidores do Time Brasil e várias provas podem surpreender como: o início da competição do decatlo e também várias provas do atletismo, a ginástica de trampolim, a disputa em dupla do tiro com arco, além da semifinal histórica de Hugo Calderano no tênis de mesa.

As transmissões das modalidades com brasileiros serão distribuídas em duas emissoras: a Rede Globo, na TV, e a Cazé TV, pela internet. Pela Globo, a transmissão será feita na TV aberta e também na fechada, pelos canais Sport TV. O Globoplay também terá uma aba de transmissão para assinantes.

Decatlo — a partir de 5H05 (horário de Brasília)

Jose Fernando Ferreira Santana

100m (5H05, horário de Brasília)

Salto em distância (5H55, horário de Brasília)

Arremesso de peso (7H15, horário de Brasília)

Salto em altura (13H, horário de Brasília)

400m (15H50, horário de Brasília)

Judô — a partir de 5H (horário de Brasília)

+100kg — Ushangi Kokauri (AZE) X Rafael Silva (BRA); fase eliminatória

+78kg — Beatriz Souza X ainda sem adversária (BRA); oitavas de final

*As finais ocorrem no mesmo dia. Disputa de Bronze e de Ouro a partir das 11H.

Atletismo — a partir de 5H15 (horário de Brasília)

Salto em Altura Feminino (classificação) — Valdileia Martins (5H15)

Salto Triplo Feminino (classificação) — Gabriele Santos (13H15)

Lançamento de Disco Feminino (classificação) — Andressa de Morais (13H55)

800m Feminino (classificação) — Flavia Maria de Lima (14H45)

Arremesso de Peso Masculino (classificação) — Welington Morais (15H10)

Lançamento de Disco Feminino (classificação) — Izabela da Silva (15H20)

Tiro com arco — 07H26 (horário de Brasília)



Equipe mista (Ana Luiza Caetano e Marcus D'Almeida): Brasil X México; oitavas de final

Basquete Masculino — 6H (horário de Brasília)

Japão X Brasil

Natação —a partir de 6H1 (horário de Brasília)

100m borboleta masculino: Kayky Mota; classificatória

Natação — a partir de 6H40 (horário de Brasília)

800m livre feminino: Maria Fernanda Costa; classificatória

Ginástica de Trampolim — a partir de 7H

Camilla Gomes; classificatória

Natação — a partir de 7H03 (horário de Brasília)

Revezamento 4x100m Medley Misto; classificatória

Vela — a partir de 7H05 (horário de Brasília)

Gabriella Kidd (Dinghy Feminina); prova 2, 3 e 4

Vela — a partir de 7H05 (horário de Brasília)

Duarte Had/Swan (Dinghy misto); prova 1 e 2

Vela — a partir de 7H13 (horário de Brasília)

Martine Grael e Kahena Kunze (Skiff Feminino); medal race*

*Apesar de estarem classificadas para a prova que vale medalha olímpica, as brasileiras não têm, matematicamente, chance de medalha.

Vela — a partir de 7H20 (horário de Brasília)

Bruno Fontes (Dinghy Masculino); prova 3 e prova 4

Vôlei Masculino — 8H (horário de Brasília)

Egito x Brasil; Fase de Grupos

Tênis de mesa — a partir de 9H30 (horário de Brasília)

Truls Moregard (SWE) X Hugo Calderano (BRA); semifinal

Canoagem Slalom — a partir das 10H30 (horário de Brasília)

Pedro "Pepê" Gonçalves (caiaque cross); contrarrelógio

Boxe — a partir de 10H30

57kg — Alyssa Mendoza (USA) X Jucielen Cerqueira Romeu (BRA); oitavas de final

Canoagem Slalom — a partir das 11H40 (horário de Brasília)

Ana Sátila (caiaque cross); contrarrelógio

Vôlei de praia — a partir de 12H (horário de Brasília)

Carol/Bárbara (BRA) X (NED) Stam/Schoon

Ginástica de Trampolim — a partir de 13H

Rayan Dutra; classificatória

Vôlei de Praia — a partir de 16H (horário de Brasília)

Perusic/Schweiner (CZE) X (BRA) Evandro/Arthur

Boxe — a partir de 16H36

80kg — Oleksandr KHYZHNIAK (UKR) X (BRA) Wanderley de Souza Pereira; quartas de final