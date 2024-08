Keno Marley cai nas quartas de final do boxe e perde medalha

Paris — Orgulho de Conceição do Almeida (BA), Keno Marley esteve perto de quase se afirmar como medalhista olímpico. Nesta quinta-feira (1/8), o pugilista foi derrotado nas quartas de final por Lazizbek Mullojonov, do Uzbequistão, e ficou pelo caminho, a uma vitória de assegurar, pelo menos, a medalha de bronze da categoria até 92kg — no boxe, os semifinalistas garantem pódio e não há disputa pelo terceiro lugar.

O resultado foi conhecido por decisão unânime dos juízes. Mullojonov foi mais agressivo durante a maior parte do combate. No segundo assalto, viu Keno Marley buscar a reação, mas sem sucesso para convencer os árbitros. Como perdeu os dois primeiros rounds, Keno Marley precisaria de um nocaute para confirmar a classificação. Tarefa difícil, e o brasileiro fica pelo caminho.

Além de Keno Marley, também se despediram da disputa nesta quinta-feira: Caroline Almeida, nas oitavas de final do até 50kg; e Bárbara Santos, na primeira luta da categoria até 66kg.

Foi a segunda participação de Keno Marley em Jogos Olímpicos. Na estreia, em Tóquio-2020, caiu justamente no round entre os oito melhores, diante do britânico Benjamin Whittaker. Mais maduro, o baiano mirava o ouro da categoria 92kg. Até o momento, o país tem uma medalha assegurada no boxe, com Beatriz Ferreira. A baiana enfrentará, no sábado, às 17h08, a irlandesa Kellie Harrington por vaga na decisão dos 60kg feminino.

O Brasil segue vivo nos ringues com Jucielen Romeu, que enfrenta a americana Alyssa Mendoza nesta sexta-feira, às 11h18 (de Brasília), pelas oitavas de final dos 57kg. Às 16h38, Wanderley Pereira busca garantir mais uma medalha. Para isso, precisa desbancar o ucraniano Oleksandr Khyzhniak, nas quartas.