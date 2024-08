Rebeca Andrade ainda tem chance de conquistar o ouro na ginástica; entenda

Rebeca Andrade comemora após a final do individual geral feminino da ginástica artística durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta quinta-feira (1°/8) - (crédito: Paul ELLIS / AFP)

Rebeca Andrade, que está brilhando nas Olimpíadas de Paris 2024, ainda pode conquistar o ouro até o final da competição. Na próxima segunda-feira (5/8), ela fará as provas de trave, salto e solo, tendo a chance de conquistar o tão sonhado primeiro lugar na ginástica artística.

Rebeca conquistou a prata na final individual na tarde desta quinta-feira (1º/8), ficando atrás apenas da norte-americana Simone Biles. A pontuação geral da atleta de Guarulhos foi de 57.932. Sua maior nota foi 14.666, nas barras assimétricas, contra 13.733 de Biles.

A ginasta também conquistou a medalha de bronze histórica na final por equipes, ao lado de Jade Barbosa, Júlia Soares, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira. A equipe brasileira ficou atrás apenas dos Estados Unidos, que conquistou o primeiro lugar, e a Itália, que levou a prata.

Caso Rebeca conquiste mais medalhas, ela poderá se igualar aos maiores medalhistas olímpicos do Brasil em toda a história. Atualmente, o título pertence aos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, ambos com cinco medalhas. Scheidt tem dois ouros, duas pratas e um bronze, enquanto Torben tem dois ouros, uma prata e dois bronzes.

Nascida em São Paulo, Rebeca começou a treinar aos quatro anos de idade. Ela vem de uma família de sete irmãos e toda a renda da casa era proveniente da mãe, que era empregada doméstica. Apesar da grande evolução na modalidade, ela ficou alguns períodos sem treinar por falta de recursos.

Superando todas as dificuldades, é dona de um currículo inédito na ginástica artística: tem um ouro no salto e uma prata no individual geral, conquistadas em Tóquio, e o bronze por equipe em Paris. Além das três medalhas olímpicas, tem nove pódios em Mundiais, três ouros, quatro pratas e dois bronzes.