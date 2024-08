Beatriz Souza vence sul-coreana e avança para semifinal do judô

A brasileira Beatriz Souza avançou para a semifinal do judô na categoria +78kg após vencer a sul-coreana Kim Hayun nas quartas de final, na manhã desta sexta-feira (2/8), nas Olimpíadas de Paris 2024.

As duas judocas não pontuaram no tempo normal, então a luta foi para o golden score, que é quando relógio passa a correr por tempo indeterminado, até que alguém vença ou seja penalizado. Nesse momento, a brasileira e a sul-coreana estavam penduradas com duas punições, conhecida como shido.









Logo no começo do golden score, a arbitragem deu um waza-ari para Kim Hayun. No entanto, após revisão em vídeo, foi constatado que a ação do sumi-otoshi (arremesso) partiu de Bia Souza e ela ganhou o waza-ari que lhe deu vaga na semifinal.

Agora, Beatriz enfrentará a francesa Romane Dicko, a partir das 11h, por uma vaga na final.