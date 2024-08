Vôlei: Brasil supera o Egito e se classifica às quartas de final

Paris — Enfim, o torcedor brasileiro comemorou a primeira vitória da Seleção masculina de vôlei nesta edição de Jogos Olímpicos. Ameaçada pela possibilidade de não se classificar às quartas de final após as derrotas para Itália e Polônia, a equipe comanda pelo técnico Bernardinho escapou do vexame ao bater o Egito por 3 sets a 0, parciais de 25/11, 25/13 e 25/16, nesta sexta-feira (2/8), em 1h02min de jogo.

Leia também: Juiz é suspenso das Olimpíadas após foto com surfista rival de Medina

Recordista de medalhas de ouro na disputa masculina, com três, ao lado dos Estados Unidos e da extinta União Soviética, o Brasil não é eliminado na primeira fase do torneio mais importante do ciclo desde os Jogos de Moscou-1980. O formato, porém, era outro naquela edição, com 10 equipes, divididas em dois grupos com cinco cada. Classificavam-se líderes e vices das chaves. O país terminou em terceiro no B, atrás de Polônia e Romênia, após duas derrotas e duas vitórias.

Após o revés contra a Polônia, o técnico Bernardinho havia projetado mais quatro finais para o Brasil em Paris-2024. A primeira delas, contra o Egito. A conversa no vestiário e os ajustes surtiram efeito. A Seleção não teve problemas para bater o país pior colocado no ranking entre os 12 classificados. Os africanos se despedem do torneio olímpico sem vitórias em nenhum set. O maior número de pontos que fizeram nesta edição foi 21.

O início de partida brasileiro foi perfeito. A vantagem de 14 pontos durante o primeiro set reflete o domínio verde amarelo. Além dos contra-ataques bem aproveitados, o bloqueio também se destacou, com cinco pontos, incluindo o que garantiu o triunfo na parcial: 25 x 11. No set seguinte, os egípcios se soltaram mais em quadra e ameaçaram reação. No entanto, manteve o controle e a ofensividade pelas mãos de Darlan para fechar por 25 x 13.

Leia também: Hugo Calderano muda o patamar do tênis de mesa brasileiro

A última parcial seguiu a tendência das anteriores: com um Brasil dominante e explorando erros dos egípcios. Pequenas falhas individuais dos brasileiros geraram pontos para os africanos, mas nada que ameaçasse o desfecho por 25 x 16.

O principal nome da primeira vitória brasileira nos Jogos de Paris-2024 foi Darlan. O oposto de 1,92m de altura contribuiu com 15 dos 75 pontos verde-amarelos na partida. O ponteiro Lucarelli colaborou com 13 e foi o segundo mais ativo em quadra.

O adversário do Brasil nas quartas de final será definido na sequência desta sexta-feira, após a conclusão dos duelos entre França e Eslovênia, às 12h (de Brasília); e Japão e Estados Unidos, às 16h.