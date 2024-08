Beatriz Souza chega na semifinal do judô; Baby é eliminado

South Korea's Kim Hay-un and Brazil's Beatriz Souza (Blue) compete in the judo women's +78kg quarter-final bout of the Paris 2024 Olympic Games at the Champ-de-Mars Arena, in Paris on August 2, 2024. (Photo by Jack GUEZ / AFP) - (crédito: Jack GUEZ / AFP)

O Time Brasil está com reais chances de atualizar a contagem do quadro de medalhas ainda na tarde desta sexta-feira (2/8). Nas disputas +78 kg na Arena Champ de Mars, Beatriz Souza venceu as duas primeiras lutas e avançou para a semifinal. No masculino +100kg, Rafael Silva, o Baby, caiu no primeiro compromisso e perdeu a chance de medalha.



Bia teve um começo de dia de boas apresentações nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Na estreia, a brasileira precisou de apenas 41 segundos para aplicar harai-goshi e vencer a nicaraguense Izayana Marenco por ippon. A tranquilidade deu confiança para a judoca verde e amarela chegar com bastante moral no compromisso seguinte na Cidade Luz.

Porém, a classificação contra a sul-coreana Kim Hayun foi cercada de polêmica. No tempo regulamentar da luta, as duas judocas se estudaram bastante e evitaram contato direto. Assim, foram punidas com shiddos. No Golden Score, a asiática partiu ao ataque. Primeiro, a arbitragem marcou ippon para a asiática. Na revisão, mudou a decisão e sinalizou waza-ari e vitória de Bia.

No masculino, Rafael Baby teve poucos minutos para sonhar com uma medalha de Paris-2024. Diante de Ushangi Kakouri, o brasileiro recebeu shidos por falta de combatividade e foi obrigado a se defender menos. Sem espaço para erros, sofreu dois waza-ari. O primeiro veio em um sumi-otoshi e o segundo com um yoko-shiho-gatame.

Semifinais

Beatriz Souza voltará aos tatames a partir das 13h, no horário de Brasília, para viver os compromissos finais no sonho de medalha. A adversária na semi será a francesa Romane Dicko. O duelo será o quarto na sessão da Arena Champ de Mars. Se ganhar, garante ouro ou prato. Em caso de derrota, terá chance de bronze.