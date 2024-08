Hugo Calderano perde semifinal e tentará bronze no tênis de mesa

Paris — Hugo Calderano esteve a um passo de colocar o Brasil na primeira final olímpica do tênis do mesa nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Responsável pelo melhor resultado país, com a participação na semifinal na França, o carioca ousou ir além, mas falhou na missão de romper a eliminatória e entrar na disputa pelo ouro ao ser derrotado pelo sueco Truls Moregard, por 4 sets a 2 (parciais de 10/12, 14/16, 11/7, 7/11, 12/10 e 11/8), nesta sexta-feira (2/8), na Arena Paris Sud 4.

Embora não tenha se classificado à decisão do tênis de mesa dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Hugo Calderano segue com chances de medalha na Cidade Luz. No domingo (4/8), o brasileiro enfrentará o francês Félix Lebrun (e praticamente toda a torcida da casa, com promessa de arquibancada cheia na Arena Paris Sud 4) pelo bronze. A disputa pelo título será entre o sueco algoz de Hugo e o chinês Fan Zhendong, no mesmo dia, logo após a definição do terceiro lugar.

Mesmo sem chance de ouro, Calderano pode escrever um capítulo importante na história do tênis de mesa. Nunca antes um atleta não asiático ou europeu ocupou um lugar no pódio olímpico entre homens e mulheres. Levantamento do repórter João Vitor Marques, do Estado de Minas, destaca o amplo domínio de chineses. Eles são donos de 61 das 118 medalhas distribuídas desde a edição de Seul-1988. O ranking é fechado por Coreia do Sul (19) e Alemanha (nove).

Hugo Calderano e Truls Moregard se conhecem de outras competições. Em maio deste ano, mediram forças nas oitavas de final do WTT Champions de Chongqing, na China. O brasileiro levou a melhor, por 3 sets a 1, em uma revanche da derrota pelo mesmo placar, em 27 de outubro de 2022, pelo round entre os oito melhores do WTT Cup Finals.

Leia também: Hugo Calderano muda o patamar do tênis de mesa brasileiro



O jogo

Hugo começou bem. Ligado, aproveitou os erros do sueco para abrir um 6 x 2 e dificultou os movimentos de defesa de Moregard. O brasileiro venceu o rally mais espetacular da parcial, mas caiu de rendimento. Com seis set points, não definiu e tomou a virada: 12 x 10. Com alguns momentos de nervosismo de ambos os lados, o equilíbrio reinou. No fim, salvou três set points e desperdiçou outros três, perdendo por 16 x 14.

Dois sets atrás, buscou ativar o modo virada. Mas, para isso, suou bastante. Elétrico, o sueco se mantinha próximo no placar e vibrava efusivamente. Centrado, Hugo conseguiu, enfim, concretizar uma vantagem e fechou por 11 x 7. O cenário mudou na quarta parcial, Calderano largou bem atrás e se viu com um 8 x 3 de desvantagem. Assertivo, o sueco se colocou com cinco possibilidades de set point e aproveitou a terceira.

No quinto set, os dois mesa-tenistas mantiveram o alto nível e a troca constante de pontos. Atrás por 3 x 1 em parciais, o brasileiro não tinha a opção de perder e chegou a ter vantagem importante de três pontos. Moregard encostou mais uma vez e forçou um empate, mas não evitou o 12 x 10. Com outro tudo ou nada pela frente, Hugo enfrentou novo momento de equilíbrio, mas teve a possibilidade de final comprometida por erros seguidos. Na frente por 8 x 5, Truls administrou os riscos e fechou em 11 x 8.