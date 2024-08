Judoca Beatriz Souza dedica medalha de ouro à avó que morreu há dois meses

A judoca Beatriz Souza conquistou a primeira medalha de ouro pelo Brasil nesta edição dos Jogos Olímpicos Paris 2024. A vitória aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (2/8) contra a israelense Raz Hershko. Sem conter à emoção, Bia comemorou a vitória com familiares e dedicou a conquista para avó, que faleceu há menos de dois meses. "Consegui. Foi pela vó", afirmou a judoca em conversa com a família, que ficou no Brasil. Para se manter concentrada no desafio olímpico, a atleta preferiu não levar a família aos jogos.

"Só fiz o que a gente vinha treinando todos os dias. E quando falam que uma vida por um dia, é verdade, pois a gente abdica de tanta coisa para estar aqui e quando a gente é campeã olímpica faz tudo isso valer a pena", disse a atleta ao ser questionada de como foi vencer as adversárias de grande nível, especialmente a Romane Dicko, primeira do mundo.



Após a conquista, o número de seguidores da atleta já aumentou nas redes sociais. Após a vitória francesa Romane Dicko, na semifinal, a atleta ganhou mais de 500 mil seguidores em menos de uma hora no Instagram. Depois da final, Souza o número de seguidores já está em 650 mil.

Durante o ciclo olímpico rumo a Paris2024, Beatriz Souza havia demonstrado bastante potencial de se tornar uma medalhista olímpica. A judoca de 26 anos foi campeã do Grand Slam de Baku, no Azerbaijão, e do Grand Prix de Linz, na Áustria. Em Mundiais, faturou pratas nas edições de 2021 e 2023. Agora, está na eternidade da modalidade no país, com a medalha conquistada nos Jogos Olímpicos da França.