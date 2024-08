Olimpíadas: veja a programação do Brasil neste sábado (3/8)

O surfista Gabriel Medina (superior esquerda); a boxeadora Bia Ferreira (inferior esquerda), as jogadoras de futebol do Brasil e a ginasta Rebeca Andrade (inferior direita) - (crédito: William Lucas/COB; Alexandre Loureiro/COB; Ben STANSALL / AFP; Gabriel BOUYS / AFP)

Depois da conquista do primeiro ouro olímpico na sexta-feira (2/8), com Beatriz Souza, o Time Brasil começa este sábado (3) em busca de novos pódios e classificações históricas para subir ainda mais no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Para que você consiga se organizar, o Correio Braziliense separou os horários das modalidades que terão brasileiros em Paris. O dia 8 está cheio de disputas por medalhas e também por resultados históricos. Em destaques temos: a final do salto de Rebeca Andrade, as semifinais do surfe, a disputa de semifinal da boxeadora Bia Ferreira e as quartas de final do futebol feminino.

As transmissões das modalidades com brasileiros serão distribuídas em duas emissoras: a Rede Globo, na TV, e a Cazé TV, pela internet. Pela Globo, a transmissão será feita na TV aberta e também na fechada, pelos canais Sport TV. O Globoplay também terá uma aba de transmissão para assinantes.

Judô por equipes — a partir de 3H (horário de Brasília)

Cazaquistão X Brasil; oitavas de final

Tiro Esportivo —a partir de 4H (horário de Brasília)

Georgia Furquim Bastos (Carabina 50m 3 posições Feminino); classificação - dia 1

Remo — a partir de 4H30 (horário de Brasília)

Lucas Verthein (Skiff Simples Masculino); final C (sem chance de medalha)

Beatriz Tavares (Skiff Simples Feminino); final C (sem chance de medalha)

Tiro com arco — a partir de 04H30 (horário de Brasília)



Lisa Barbelin (FRA) X (BRA) Ana Luiza Caetano; oitavas de final

*As finais ocorrem no mesmo dia. Disputa de Bronze e de Ouro a partir das 9H33.

Decatlo — a partir de 5H05 (horário de Brasília)

Jose Fernando Ferreira Santana

100m (5H05, horário de Brasília)

Salto em distância (5H55, horário de Brasília)

Arremesso de peso (7H15, horário de Brasília)

Salto em altura (13H, horário de Brasília)

400m (15H50, horário de Brasília)

Ciclismo de Estrada — a partir de 6H (horário de Brasília)

Vinicius Rangel Costa; valendo medalha

Atletismo — a partir de 6H20 (horário de Brasília)

800m feminino (repescagem) — Flavia Maria de Lima

Vela — a partir de 7H05 (horário de Brasília)

Gabriella Kidd (Dinghy Feminina); prova 4, 5 e 6

Vela — a partir de 7H20 (horário de Brasília)

Bruno Fontes (Dinghy Masculino); prova 5 e 6

Vela — a partir de 8H05 (horário de Brasília)

Siemsen/Ardnt (Dinghy misto); prova 1, 2 e 3

Handebol Feminino — a partir de 9H (horário de Brasília)

Brasil X Angola; Fase de Grupos

Canoagem Slalom — a partir das 10H30 (horário de Brasília)

Ana Sátila (caiaque cross); rodada 1

Vela — a partir de 10H45 (horário de Brasília)

Duarte Had/Swan (Dinghy misto); prova 3 e 4

Ginástica Artística — a partir de 11H20

Rebeca Andrade — final do salto; valendo medalha

Canoagem Slalom — a partir das 11H40 (horário de Brasília)

Pedro "Pepê" Gonçalves (caiaque cross); rodada 1

Surfe - a partir das 14H (horário de Brasília)

Gabriel Medina (BRA) X Jack Robinson (AUS) — semifinal

Tatiana Weston-Webb (BRA) X Brisa Hennessy (CRC) — semifinal

*É possível que as finais ocorram na sequência da prova, mas ainda não foi confirmado pela organização.

Futebol feminino — 16H (horário de Brasília)

França X Brasil; quartas de final

Boxe — a partir de 17H08

60kg — Kellie Harrington (IRL) X Beatriz Iasmin Soares Ferreira (BRA); semifinal

*vencendo a luta, Bia Ferreira se garante na final olímpica; em caso de perda, ela conquista imediatamente a medalha de bronze.