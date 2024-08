Saiba quanto a judoca Bia Souza vai receber pelo ouro olímpico

Bia Souza emocionou com o Brasil ao conquistar a tão sonhada medalha de ouro, nesta sexta-feira (2/7). Além da medalha com a imagem da Torre Eiffel, a judoca vai receber uma quantia em dinheiro pago pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) pela vitória na categoria acima dos 78 kgs.

A atleta vai receber R$ 350 mil do COB pelo primeiro ouro olímpico do país nas Olimpíadas de Paris 2024.

Após derrotar a israelense Raz Hershko e ser consagrada campeã, Bia dedicou a medalha à avó, que morreu há menos de dois meses.

'Só fiz o que a gente vinha treinando todos os dias. E quando falam uma vida por dia, é verdade, pois a gente abdica de tanta coisa para estar aqui", disse Bia à TV Globo.

Além do dinheiro e do reconhecimento, a judoca conquistou uma legião de fãs. Ela ultrapassou 1,4 milhão de seguidores no Instagram nesta sexta-feira, sendo que começou o dia com 13 mil.