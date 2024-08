Olimpíadas: Brasileira tem crise de ansiedade e é eliminada no dia do aniversário

Eliminada da final do lançamento de disco feminino na Olimpíada de Paris nesta sexta-feira (2/08), Izabela da Silva relatou que teve crises de ansiedade e até ânsia de vômito na noite anterior à prova. A atleta afirmou que, além de treinar para a modalidade, ela vai treinar a mente também para a próxima competição.

A desclassificação ocorreu justamente no dia em que Izabela completou 28 anos. A atleta terminou a classificatória na 17ª colocação, mas apenas as 12 primeiras avançaram para a disputa de medalhas. Trinta e duas competidores iniciaram a disputa, divididas em dois grupos. Para se classificar, era necessário atingir 64m ou ficar entre as 12 melhores.

Em entrevista ao repórter Felipe Kieling, da Band, ela revelou ter tido uma crise de ansiedade e até ânsia de vômito antes de competir. “Não sei nem o que dizer, realmente, eu estou muito desapontada. Eu tive muita crise de ansiedade durante a noite, pela manhã, e na hora da prova não consegui realizar o meu movimento que queria tanto fazer. Infelizmente não pude me dar esse presente de aniversário, mas vou treinar para a próxima, para chegar mais forte. Treinar meu mental também”, afirmou.

Natural de Adamantina (interior paulista) e competidora do Instituto Elisângela Maria Adriano (Iema), de São Caetano do Sul (SP), Izabela teve como principal lançamento o primeiro das três tentativas. Alcançou a marca de 61,68m. No segundo, queimou. No terceiro, fez 61,21m.

"Não sei [o que aconteceu]. Foi a primeira vez que eu fiquei desse jeito, me deu até ânsia de vômito. Eu realmente deveria ter trabalhado mais isso [saúde mental]. Chegou na hora da prova, eu não tinha nem mais gás, porque eu não dormi direito à noite. Eu estava preparada, tinha treinado, mas não consegui”, expressou Izabela.

Por fim, a atleta confirmou que é acompanhada por um psicólogo e recebe suporte do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Mas não soube lidar com as emoções dessa vez. Segundo Izabela, a ansiedade “veio muito forte”.