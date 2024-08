Mãe de Medina abre o jogo sobre período que rompeu com o filho

Simone Medina decidiu quebrar o silêncio sobre a briga com o filho, o surfista Gabriel Medina, durante entrevista a uma live do perfil Beach Show Surf. Os dois ficaram sem se falar por um tempo, quando o atleta mantinha um relacionamento com Yasmin Brunet.

No entanto, a mãe do surfista revelou: "Eu passei pelo luto de um filho vivo, né? Assim, quando você perde um filho, eu já acho que é uma grande dor, nossa! Eu não posso nem imaginar, porque você sabe que você nunca mais vai ver ele e ele não vai voltar, né?"

Contudo, em seguida, ela continuou: "Quando você passa pelo luto de um filho vivo, pô, ele está tão pertinho e ao mesmo tempo tão longe. É muito doloroso, porque você vê o dia a dia dele, as coisas que ele faz, mas você não pode, você não tem alcance, né? Então, assim, era sofrimento todos os dias".

Entretanto, ela ainda acrescentou: "Quando o filho morre, você passa por um luto. Você vai ter uma lembrança de tudo o que houve. Quando você passa por um luto de um filho vivo, você vê todo dia a vida, vendo que o teu filho está lá mas você não tem como chegar perto".

Por fim, Simone Medina concluiu: "Você acaba sendo treinada, você cansa de ter mágoa, você cansa da dor. Aí você começa a ser treinada para manifestar o melhor sentimento que você possa ter... porque isso vai ser gerado... então você vai receber isso, né?"