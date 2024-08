Paris 2024

Olimpíadas: veja a programação do Brasil neste domingo (4/8) Destaques do dia englobam a disputa por medalha de bronze de Hugo Calderano, no tênis de mesa; Marcus D'Almeida no tiro com arco podendo chegar na final; mais disputas no caiaque cross com Ana Sátila e Pepê Gonçalves e os vôleis de quadra e de praia. Confira os horários