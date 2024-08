Olimpíadas: veja a programação do Brasil nesta segunda (5/8)

Alison dos Santos (superior esquerda), do atletismo; Tatiana Weston-Webb (inferior esquerda), do surfe; e Rebeca Andrade (direita), da ginástica artística - (crédito: Gaspar Nóbrega/COB; William Lucas/COB; Wander Roberto/COB)

Com os últimos dias de competição chegando nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o Time Brasil verá nesta segunda-feira (5/8) disputas emocionantes em que atletas podem subir ao pódio olímpico. Para que você consiga se organizar, o Correio Braziliense separou os horários das modalidades que terão brasileiros em Paris. A segunda está cheia de disputas por medalhas e também por resultados históricos. Os destaques do dia são: o revezamento misto do triatlo, Ingrid Oliveira nos saltos ornamentais, Alison dos Santos, o Pio, no atletismo, Rebeca Andrade em mais duas finais da ginástica artística e as finais do surfe.

As transmissões das modalidades com brasileiros serão distribuídas em duas emissoras: a Rede Globo, na TV, e a Cazé TV, pela internet. Pela Globo, a transmissão será feita na TV aberta e também na fechada, pelos canais Sport TV. O Globoplay também terá uma aba de transmissão para assinantes.

Triatlo — a partir de 3H (horário de Brasília)

Revezamento misto: Djenyfer Arnold, Vittoria Lopes, Manoel Messias e Miguel Hidalgo; valendo medalha

Saltos Ornamentais — a partir de 5H (horário de Brasília)

Ingrid Oliveira (Plataforma de 10m feminino) — classificação

Atletismo — a partir de 5H05 (horário de Brasília)

400m com barreiras masculino (classificação) — Alison dos Santos (Piu) e Matheus Lima (5H05)

Salto com vara feminino (classificação) — Juliana de Menis Campos (5H40)

400m com barreiras feminino (repescagem) — Chayenne da Silva (5H50)

400m Feminino (classificação) — Tiffani Marinho (6H55)

200m Feminino (repescagem) — Ana Carolina Azevedo e Lorraine Martins (7H50)

200m Masculino (classificação) — Renan Gallina (14H55)

Vela — a partir de 7H05 (horário de Brasília)

Siemsen/Ardnt (Dinghy misto); provas 7, 8 e 9

Vela — a partir de 7H13 (horário de Brasília)

Bruno Lobo (Kite Masculino); provas 5, 6, 7 e 8

Vela — a partir de 7H15 (horário de Brasília)

Gabriella Kidd (Dinghy Feminina); provas 9 e 10

Ginástica Artística — a partir de 7H38 (horário de Brasília)

Rebeca Andrade — final da trave; valendo medalha

Julia Soares — final da trave; valendo medalha

Ginástica Artística — a partir de 9H23 (horário de Brasília)

Rebeca Andrade — final do solo; valendo medalha



*As ginastas Julia Soares e Jade Barbosa são reservas da prova e podem entrar em caso de desistência de outras atletas.

Vela — a partir de 9H40 (horário de Brasília)

Bruno Fontes (Dinghy Masculino); provas 9 e 10

Canoagem Slalom — a partir das 10H30 (horário de Brasília)

Ana Sátila (caiaque cross); quartas de final

*As disputas por medalha de bronze e de ouro ocorrem no mesmo dia entre 11H43 e 11H55, respectivamente.

Tênis de mesa por equipes — a partir de 10H (horário de Brasília)

Masculino — Portugal X Brasil; oitavas de final

Vela — a partir de 12H05 (horário de Brasília)

Duarte Had/Swan (Dinghy misto); prova 7 e 8

Surfe - a partir das 14H36 (horário de Brasília)

Gabriel Medina (BRA) X Jack Robinson (AUS) — semifinal

*Por causa do mau tempo, as provas podem ser adiadas. Caso as condições climáticas permitam que a prova ocorram, as finais podem ocorrer na sequência da prova.

Tênis de mesa por equipes — a partir de 15H (horário de Brasília)

Feminino — Brasil X Coréia do Sul; oitavas de final

Surfe - a partir das 15H48 (horário de Brasília)

Tatiana Weston-Webb (BRA) X Brisa Hennessy (CRC) — semifinal

*Por causa do mau tempo, as provas podem ser adiadas. Caso as condições climáticas permitam que a prova ocorram, as finais podem ocorrer na sequência da prova.



Vôlei Masculino — 16H (horário de Brasília)

Estados Unidos X Brasil; quartas de final

Vôlei de praia — a partir de 16H (horário de Brasília)

Ana Patrícia/Duda (BRA) X (JPN) Akiko/Ishii