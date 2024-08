Vôlei de praia: Carol e Bárbara são eliminadas nas oitavas

Paris — O vôlei de praia brasileiro está sob ameaça nos Jogos Olímpicos da França. Hora após André e George sofrerem com a eliminação nas oitavas de final para os alemães Ehlers/Wichler, Carol Solberg e Bárbara Seixas foram despachadas da disputa pelas australianas Mariafe e Clancy, neste domingo (4/8), com a derrota por 2 sets a 0 (parciais de 24/22 e 21/14), em pouco mais de 48 minutos de jogo.



Carol e Bárbara iniciaram bem a disputa, indicando que poderiam confirmar o otimismo depositado sobre elas pela torcida brasileira. Largaram em vantagem na primeira parcial ao colocarem cinco pontos de vantagem. De repente, caíram e viram a reação das australianas. Confiante, o dueto da Oceania seguiu com as rédeas no segundo set e teve sangue frio para se manter à frente e decretar a classificação às quartas de final.

O Brasil segue vivo na disputa do vôlei de praia com mais duas duplas. No naipe masculino, Evandro e Arthur enfrentaram os holandeses Immers e van de Velde, ainda neste domingo, às 16h (horário de Brasília). No feminino, as representantes são Ana Patrícia e Duda Lisboa, as líderes do ranking mundial. Elas encaram as japonesas Akiko e Ishii, às 16h desta segunda-feira.

O vôlei de praia brasileiro busca a reafirmação nos Jogos Olímpicos. Desde a implementação da modalidade no evento, na edição de Atlanta-1996, o país jamais havia ficado fora de pelo menos um pódio. A primeira ausência foi em Tóquio-2020. Nos últimos 28 anos, foram 13 medalhas conquistadas — três de ouro, sete de prata e três de bronze.