Vôlei de praia: Evandro e Arthur vencem holandeses e seguem busca por medalha

Paris — Depois de passar por um dia de duas eliminações no vôlei de praia, o Time Brasil, enfim, comemorou a classificação de uma das equipes do país às quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Diante da dupla holandesa Van de Velde/Immers, Evandro/Arthur mantiveram o nível de jogo elevado e venceram com tranquilidade, por 2 sets a 0 (parciais de 21/16 e 21/16), na arena montada aos pés da Torre Eiffel.



A classificação da dupla veio horas depois de quedas consecutivas no masculino e no feminino. Primeiro, André/George não conseguiram garantir sequência na edição da Cidade Luz do maior evento esportivo do mundo. Pouco depois, Bárbara/Carol sucumbiram com uma inesperada derrota. Nesta segunda-feira (5/8), Ana Patrícia/Duda podem reforçar a presença nacional nas quartas de final. Evandro/Arthur pegam, na sequência, os suecos Ahman/Hellvig.

O jogo na Arena da Torre Eiffel reforçou o sentimento de insatisfação da torcida com a presença do holandês Van de Velde nos Jogos Olímpicos. Condenado em 2016 por estuprar uma menina de 12 anos na Inglaterra e solto após cumprir 13 meses da pena inicial de quatro anos (o tempo teve reduzida com a transferência para o sistema carcerário do país natal), o holandês foi intensamente vaiado a cada toque na bola.

Em mais um dia de inspiração nas arenas do complexo parisiense do vôlei de praia, os brasileiros não encontraram grandes dificuldades para construir o resultado positivo. No primeiro set, Evandro e Arthur esbanjaram assertividade e abriram boa vantagem no marcador. A situação deu conforto suficiente para a dupla nacional controlar a parcial, até fechar a vitória por 21/16.

O início do segundo set foi extremamente positivo para os brasileiros. Em alta, Evandro e Arthur se aproveitaram de erros seguidos dos adversários holandeses para construir um 8/2 de vantagem. A partir daí, a única missão era administrar os riscos para não comprometer a vitória bastante encaminhada. Van de Velde e Immers forçaram jogadas, mas Arthur se destacou com defesas importantes e Evandro com um ataque preciso. O cenário garantiu a vitória da dupla verde e amarela.

A participação de Evandro e Arthur nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 vem sendo impecável. Em quatro apresentações na capital francesa, os brasileiros não perderam nenhum set: ganharam todos os confrontos por 2 x 0. A postura de autoridade na construção dos resultados reforços a chance real de medalha para o Time Brasil no vôlei de praia. Agora, faltam mais três passos para o sonho de ouro dos dois ficar ainda mais brilhante na Cidade Luz.