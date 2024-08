Brasil vence Polônia e avança para as quartas de final no vôlei feminino

A Seleção Brasileira de Vôlei feminino garantiu uma vaga nas quartas de finais das Olimpíadas de Paris. O time venceu a Polônia por 3 sets a zero (25/21, 38/36 e 25/14) na tarde deste domingo (4/08). Até agora, o Brasil teve 100% de aproveitamento, não perdeu nenhum set e terminou a primeira fase em primeiro lugar no grupo B.

Com isso, o grupo brasileiro vai enfrentar a República Dominicana nas quartas de final, na próxima terça-feira (6/08). O horário da partida ainda não foi definido.

Apesar da derrota, a Polônia mantém uma boa pontuação e também se classificou para as quartas. a seleção polonesa começou o jogo com uma vantagem de três pontos, mas as brasileiras virou e fechou o primeiro set com vantagem.

O segundo set foi longo — o maior das Olimpíadas de Paris até agora. Mas o Brasil se manteve constante e dominou a rodada. O time de José Roberto começou o terceiro set com vantagem. A seleção da Polônia tentou reagir. Porém, na reta final Ana Cristiana acertou dois laces, levou o ginásio à loucura e garantiu a vitória.