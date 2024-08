Entenda o que deixou Rebeca Andrade fora do pódio da trave em Paris 2024

Paris — O pódio da final individual da trave da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 deixou muita gente surpresa. Dominantes na modalidade nos últimos ciclos, Simone Biles e a Rebeca Andrade não conquistaram medalha. O fato é explicado por motivos diferentes. Enquanto a norte-americana teve desconto por queda, a situação da brasileira tem relação com as avaliações de dificuldade e execução da série realizada na Arena Bercy.

Antes de a disputa começar, naturalmente, a expectativa pela conquista do topo estava concentrado em Biles e Rebeca. Nas classificatórias, as ginastas receberam notas suficientes para colocá-las no pódio nesta segunda-feira (5/8).As duas eram as últimas a se apresentarem e assistiram poucas rivais impecáveis. Nomes como Sunisa Lee, Sabrina Maneca-Voinea e Júlia Soares caíram. As medalhistas Alice D'Amato, Yaqin Zhou e Manila Esposito foram bem, mas tiveram desequilíbrios.









O cenário parecia indicar medalhas certas para Biles e Rebeca. Porém, a norte-americana teve erro fatal quando caiu depois de executar mortais na trave. A favorita finalizou bem a série e demonstrou muita apreensão e decepção com a nota final. Com o caminho favorável, a brasileira gerou expectativa e optou por realizar uma apresentação de segurança. Não deu certo e a opção acabou por deixá-la fora do pódio olímpico do aparelho.

O público na Arena Bercy se animou ao ver Rebeca apresentar poucos episódios de desequilíbrio e se surpreendeu ao ver a brasileira fora do pódio. Mas a situação é explicada pelo critério de avaliação dos juízes. Embora não tenha caído, a ginasta se apresentou com dificuldade e execução consideradas baixas. O somatório influencia na média e é a grande explicação para a ausência entre as medalhistas.

Leia também: Quanto Biles e Rebeca vão ganhar por medalhas olímpicas

A nota de partida da brasileira foi 5.700. As três integrantes do pódio ficaram acima com 5.800 (D'Amato), 6.600 (Zhou) e 5.800 (Esposito). Essa é uma das diferenças. Com movimentos mais estudados, Rebeca foi avaliada em 8.233 em execução. Apenas Alice, dona do ouro, recebeu mais (8.566). No entanto, a frente mínima em comparação com a chinesa (7.500) e a italiana (8.200) fizeram a média final não ser suficiente para alcançar o pódio.

Maior medalhista do esporte olímpico do Brasil ao lado dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael (os três tem cinco conquistas), Rebeca Andrade pode assumir o topo do ranking ainda nesta segunda-feira (5/8). Às 9h23, ela disputa a decisão do solo na Arena Bercy e, novamente, divide com a norte-americana Simone Biles o favoritismo pelas principais medalhas em disputa.