Adílio, ex-jogador do Flamengo, morre aos 68 anos, no Rio de Janeiro

Adílio havia recebido uma homenagem do Flamengo em maio deste ano, com um busto na Gávea. - (crédito: Reprodução/ Flamengo)

O ex-jogador de futebol Adílio morreu nesta segunda-feira (5/8) em decorrência de um câncer de pâncreas. O ídolo do Flamengo tratava a doença desde abril de 2024. O time carioca foi responsável pelo anúncio da morte do ex-camisa oito, por meio das redes sociais, e ainda prestou homenagem à ele. Adílio estava internado havia três dias, desde 2 de agosto, em um hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele morreu aos 68 anos.

Um anjo rubro-negro que voa rumo à eternidade.



As asas de um moleque sonhador o fizeram superar qualquer muro. Os campos da Gávea construíram amizades angelicais. Seus pés pareciam flutuar com a bola nos pés e foi assim que Adílio conquistou o mundo vestindo o Manto Sagrado. Seu… pic.twitter.com/PhvCwsu1HR — Flamengo (@Flamengo) August 5, 2024

Adílio jogou pelo Flamengo entre 1975 e 1987, com 377 vitórias e 129 gols em 617 jogos.. Ele, aliás, ocupa o terceiro lugar na lista de jogadores com mais partidas pelo clube, e é um dos maiores ídolos da história do Rubro-Negro. Com a camisa rubro-negra, Com a camisa rubro-negra, conquistou a primeira Libertadores e Mundial do clube. Ainda foi responsável por quatro campeonatos brasileiros.

