Tênis de mesa: Brasil derrota Portugal e garante vaga nas quartas de final

Os três brasileiros derrotaram os portugueses nas disputas de tênis de mesa por equipes, nesta segunda-feira (5/8). A equipe do Brasil avançou às quartas de final que será decidida na próxima quarta-feira (7/8), às 10h (de Brasília). Nos confrontos das oitavas, o time formado por Vitor Ishiy, Guilherme Teodoro e Hugo Calderano fechou o placar final por 3 a 1, em um jogo de dupla e três individuais.









O Brasil busca a medalha inédita no tênis de mesa e a superação da campanha na Olimpíada anterior, em Tóquio, quando o time ficou em 5º lugar geral. Hugo Calderano já fez história nesta edição. Apesar de ter perdido a disputa de terceiro colocado contra o francês Félix Lebrun, ele foi o primeiro brasileiro a ficar em quarto e é dono do sexto lugar no ranking mundial do esporte.

Os duelos se iniciaram com Vitor e Guilherme encarando Tiago Apolonia e Marcos Freitas. Os brasileiros saíram na frente e fecharam os dois primeiros sets por 12 a 10 e 11 a 9. Em seguida, os adversários reagiram e empataram a partida com os resultados 11 a 7 e 11 a 8. Na quinta e última etapa, em decisão acirrada, o Brasil levou por 12 a 10.

O segundo jogo do dia ficou por conta de Hugo Calderano, principal nome do tênis de mesa brasileiro na atualidade. Apesar do primeiro set ter sido definido pelo brasileiro em disputa parelha, por 13 a 11, após isso o português ficou diminuiu o ritmo. Hugo então fechou os dois sets seguintes por 11 a 5 e 11 a 7 e deixou o Brasil ainda mais perto de avançar.

O Brasil precisava somente de mais uma vitória para seguir para a fase seguinte da disputa olímpica. Porém, o português Marcos Freitas freiou o bom desmpenho que os atletas brasileiros iam fazendo. No embate com Guilherme Teodoro, garantiu todos os sets contra o Brasil. Começou com a vitória por 11 a 7, sem muita complicação. Na etapa seguinte o brasileiro deu mais trabalho, mas não o suficiente para impedir o rival que fechou por 12 a 10. No último set venceu deixando Guilherme marcar apenas quatro pontos.

Vitor Ishyi, na segunda olimpíada da carreira, tinha a chance de carimbar de vez a vaga do Brasil nas quartas e saiu na frente, em busca deste resultado, com a vitória por 14 a 12. Mas o português João Geraldo demonstrou que não entregaria facilmente para o rival e virou a partida, com dois triunfos, ambos por 11 a 8. Ishyi foi atrás da recuperação e ela veio, com o quarto set encerrado por 11 a 9. Restava a chance final para o brasileiro e não tinha como ser de outra forma se não com emoção.

O português, na tentativa de retardar o fim das disputas, chegou a abrir três pontos de vantagem, mas, em dia de Ouro do Brasil, com Rebeca Andrade, o clima era favorável e verde-amarelo. Ishiy levou o jogo a três pontos além do placar comum e

