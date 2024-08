Duda e Ana Patrícia chegam às quartas de final no vôlei de praia

Ana Patrícia e Duda formam a dupla número um do mundo no vôlei de praia - (crédito: LUIZA MORAES/COB)

Paris - Principal dupla brasileira nas últimas temporadas, Duda/Ana Patrícia seguem irretocáveis na luta por medalha nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Nesta segunda-feira (5/8), as brasileiras ganharam mais uma com tranquilidade e carimbaram vaga nas quartas de finais. Adversárias da vez, as japonesas Akiko/Ishii sofreram com a assertividade das rivais e foram derrotadas por 2 sets a 0, parciais de 21/15 e 21/16.

Mais uma vez, a dupla nacional soube utilizar a atmosfera positiva da Arena da Torre Eiffel para construir o resultado de maneira consistente. Duda e Ana Patrícia, inclusive, ainda não perderam nenhum set na quadra de areia do vôlei de praia montada aos pés do principal monumento da capital francesa. Até aqui, a campanha é composta por três vitórias, todas com o placar apontando 2 sets a 0 para as brasileiras.

Akiko e Ishii até tentaram forçar um certo equilíbrio nos primeiros pontos do set. No entanto, não demorou muito para as brasileiras pularem na frente do marcador. Inteligente, Duda chegou a marcar dois pontos de bolas devolvidas no segundo toque. No melhor momento das atletas nacionais, a vantagem foi de sete pontos. A postura ofensiva facilitou bastante o caminho até o fechamento da parcial.

Bem no bloqueio, as brasileiras encaminharam vantagem positiva logo na largada do segundo set, quando o placar chegou a apontar 6/2. As japonesas lutavam para se manterem perto, mas Duda/Ana Patrícia não erravam a ponto de tomarem pontos consecutivos. A situação era favorável e ficou melhor após um tempo técnico, quando a dupla verde e amarela voltou bem e bateu 18/12. A partir disso, o fim de jogo foi protocolar.

As brasileiras já têm adversárias na sequência da caminhada olímpica em Paris-2024. Na quarta-feira (7/8), Duda/Ana Patrícia vão encarar Tina/Anastasija, da Lituânia. A organização dos Jogos ainda vai definir o horário do confronto valendo vaga na semifinal. As adversárias das atletas nacionais começaram o torneio mal, mas chegam com moral após ganharem os últimos compromissos na Cidade Luz.