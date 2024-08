Conheça o breaking, modalidade que estreia nas Olimpíadas de Paris

O breaking é uma nova modalidade olímpica que estreia nos Jogos de Paris 2024 nesta sexta-feira (9/8). O esporte é um estilo de dança urbana com origem em 1970, em Nova York, nos Estados Unidos. A modalidade está ligada à cultura do hip-hop e intercala movimentos rápidos, atléticos e acrobáticos com passos mais lentos.

No breaking (ou breakdance) os participantes, chamados B-Boys e B-Girls, disputam uma dança com passos que incluem giros, deslocamentos no chão e movimentos laterais de ombros e de troncos. O confronto pode ser individual, em duplas, em trios ou em grupo.

Breaking nas Olimpíadas de Paris

Nas Olimpíadas de Paris, a disputa ocorrerá de maneira individual. Será estipulado um tempo para as apresentações e o dançarino nem sempre escolhe a música que vai tocar. O confronto começa quando os participantes entram na pista e o DJ solta o som.

Na capital francesa, a competição começará em duelos entre os países participantes. Os dançarinos disputarão o "round robin", com tempo de 60 minutos. Depois ocorrem as quartas de final, semifinais e finais. As mulheres disputam no dia 9 e os homens, no dia 10.

Brasil não conseguiu classificação

Nos jogos deste ano, o Brasil não se classificou para competir no breaking. O B-Boy Leony Pinheiro e a B-Girl conhecida como Mini Japa disputaram vagas em Budapeste, na Hungria, no Olympic Qualifier Series, mas não conseguiram vaga.

Ao Correio, Leony contou que o processo foi "difícil e desgastante". "Tivemos competições todo mês durante o ano passado até a classificação para o OQS. Foi muito difícil, mas foi importante para mostrar a força que o Brasil tem, mesmo sem ter apoio", relatou.

O atleta relembrou que o interesse no breaking surgiu quando um primo viu dançarinos em uma praça pública e comentou com ele. "Comentou sobre uma dança em que a galera tava dando pulos e giros que ele nunca viu." A partir daí, começou a buscar pela modalidade.

Sobre o futuro, Leony afirma que tentará o Pan-Americano de 2027, mas ainda não sabe se tentará a próxima olimpíada, marcada para ocorrer em 2028 em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Países que disputarão o breaking



B-Girls - competem nesta sexta-feira (9/8)

Austrália

Estados Unidos

França

Itália

Japão

Lituânia

Marrocos

Países Baixos

Portugal

China

Ucrânia

B-Boys - competem no sábado (10/8)

Austrália

Canadá

Cazaquistão

Estados Unidos

França

Japão

Marrocos

Países Baixos

República da Coréia

China

Ucrânia

Horários

Horário

Etapa 11h Pré-classificatória 15h Quartas de final 15h Semifinais 16h Finais