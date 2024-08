Saiba por que a goleira da Espanha usa máscara no jogo contra o Brasil

A goleira da seleção feminina da Espanha, Cata Coll Lluch, está usando uma máscara preta no rosto para proteger o nariz durante a partida contra o Brasil nesta terça-feira (6/8). A jogadora fraturou o nariz durante a partida anterior contra o time brasileiro, na fase de grupos.

Cata Coll sofreu o acidente em um lance envolvendo a brasileira Lauren. Na ocasião, a Espanha venceu o Brasil por 2 a 0. Nesta terça, os dois países se enfrentam novamente para disputar uma vaga na final das Olimpíadas de Paris 2024.

No Instagram, a goleira fez piada com a situação. "Com os olhos (e o nariz) para o próximo objetivo", escreveu ela na legenda de uma foto que mostra o momento do acidente. Confira:

No jogo anterior, o Brasil sofreu um grande desfalque no time. Marta foi expulsa após cometer uma falta grave contra a espanhola Olga Carmona. A penalidade resultou na expulsão da camisa 10 de dois jogos. Com isso, ela não disputou as quartas de finais contra a França e também está fora da semifinal contra a Espanha.

Quem vencer o jogo de hoje disputará a final contra os Estados Unidos, no sábado (10/8), às 12h. O primeiro lugar leva a medalha de ouro para casa, enquanto o segundo fica com a prata. A Alemanha disputará o bronze na sexta (9/8).