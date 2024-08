Brasil jogou uma partida a mais só com os acréscimos no futebol em Paris

Os jogos de futebol das Olímpiadas de Paris tem causado estranhamento entre os espectadores pelos longos acréscimos nas partidas. Adicionais de cerca de 15 minutos, que não são comuns nas partidas de outras competições, marcaram os jogos da seleção brasileira feminina.

Finalista dos Jogos Olímpicos após eliminar a Espanha, atual campeã do mundo, nesta terça-feira (6/8), o Brasil jogou 88 minutos além do tempo regulamentar, praticamente um jogo inteiro apenas de acréscimos. O número se torna ainda maior, já que os juízes deixaram o jogo correndo mesmo após o fim dos acréscimos.

No jogo desta terça, foram quatro minutos no primeiro tempo e 15 minutos no segundo tempo. A arbitragem, no entanto, só apitou o final da partida com 17 minutos e meio. Confira os acréscimos dos jogos da seleção brasileira.

Partidas

Brasil 1 x 2 Nigéria (fase de grupos)

13 minutos — 7min no primeiro e 6min no segundo tempo.

Brasil 1 X 2 Japão (fase de grupos)

11 minutos — 3min no primeiro e 8min no segundo tempo

Brasil 0 X 2 Espanha (fase de grupos)

23 minutos — 7min no primeiro e 16min no segundo tempo

Brasil 1 X 0 França (quartas de final)

22 minutos — 6min no primeiro e 16min no segundo tempo

Brasil 4 X 2 Espanha (semifinal)

19 minutos — 4min no primeiro e 15min no segundo tempo

Para fazer uma comparação, a outra finalista, a seleção dos Estados Unidos, teve 41 minutos em acréscimos. No entanto, os EUA tiveram duas partidas decididas na prorrogação, o que totaliza 101 minutos além do tempo regulamentar. Ainda assim, o Brasil, que não jogou nenhuma prorrogação, chega perto do número e tem o dobro de acréscimos em relação aos EUA.

Os dois países vão disputar a medalha de ouro no sábado (10/8) às 12h. Essa pode ser a primeira conquista do ouro olímpico da seleção feminina, que já tem duas pratas, nos últimos jogos olímpicos da Rainha Marta.

