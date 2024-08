Olimpíadas: veja a programação do Brasil nesta quarta (7/8)

Isaquias Queiroz (superior esquerda), da canoagem velocidade, Ana Patrícia e Duda (superior direita), do vôlei de praia, Alison dos Santos (inferior esquerda), do atletismo, Pedro Barros (inferior centro), do skate park, e Caio Bonfim (inferior direita), da marcha atlética - (crédito: Gaspar Nóbrega/COB; Luiza Moraes/COB; Wander Roberto/COB; Gaspar Nóbrega/COB; Alexandre Loureiro/COB)

Vitórias inesperadas, eliminações amargas... O Brasil está a todo vapor nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e os atletas seguem doando tudo para ajudar o país a subir no quadro de medalhas. A poucos dias do fim dos jogos, a luta dos atletas agora é para ascender ao lugar mais alto do pódio. Nesta quarta-feira (7/8) alguns atletas podem conquistar esse feito.

Para que você consiga se organizar, o Correio Braziliense separou os horários das modalidades que terão brasileiros em Paris. Os destaques ficam por conta de Caio Bonfim e Viviane Lyra no revezamento da marcha atlética, Isaquias Queiroz na canoagem velocidade, o skate park masculino, Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia e algumas semifinais do atletismo como Alison dos Santos e Matheus Lima nos 400m com barreiras e Renan Corrêa nos 200m.

As transmissões das modalidades com brasileiros serão distribuídas em duas emissoras: a Rede Globo, na TV, e a Cazé TV, pela internet. Pela Globo, a transmissão será feita na TV aberta e também na fechada, pelos canais Sport TV. O Globoplay também terá uma aba de transmissão para assinantes.

Marcha Atlética — a partir de 2H30 (horário de Brasília)

Maratona de Marcha Atlética Revezamento Misto: Caio Bonfim e Viviane Lyra; valendo medalha

Canoagem Velocidade — a partir de 4H30 (horário de Brasília)

Caiaque Individual (K1) 500m Feminino: Ana Paula Vergutz; eliminatórias

Atletismo — a partir de 5H05 (horário de Brasília)

Salto em Altura masculino (classificação) — Fernando Ferreira (5H05)

110m com barreiras masculino (semifinal) — Eduardo Rodrigues e Rafael Pereira (14H05)

Salto Triplo masculino (classificação) — Almir dos Santos (14H15)

400m com barreiras masculino (semifinal) — Alison dos Santos e Matheus Lima (14H35)

200m Masculino (semifinal) — Renan Corrêa (15H02)

Canoagem Velocidade — a partir de 5H40 (horário de Brasília)

Caiaque Individual (K1) 1000m Masculino: Vagner Junior Souta; eliminatórias

Canoagem Velocidade — a partir de 6H40 (horário de Brasília)

Canoa Individual (C1) 1000m Masculino: Isaquias Queiroz e Mateus Nunes Bastos dos Santos; eliminatórias

*As quartas de final ocorrem no mesmo dia. Disputa a partir das 8H20

Vela — a partir de 7H23 (horário de Brasília)

Bruno Lobo (Kite Masculino); provas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18*

*Provas podem ser alteradas

Skate Park — a partir de 7H30 (horário de Brasília)

Pedro Barros, Augusto Akio e Luigi Cini; classificatória



*A final ocorre no mesmo dia. Disputa a partir das 12H30 — valendo medalha

Vela — a partir de 9H43 (horário de Brasília)

Siemsen/Ardnt (Dinghy misto); medal race — valendo medalha

Tênis de mesa por equipes — a partir de 10H (horário de Brasília)

Masculino — Brasil X França; quartas de final

Vela — a partir de 10H43 (horário de Brasília)

Duarte Had/Swan (Dinghy misto); medal race — valendo medalha