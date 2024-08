Entenda a polêmica das notas de ginastas romenas nas Olimpíadas de Paris

As autoridades romenas estão protestando legalmente desde segunda-feira (5/8) contra a decisão dos árbitros da ginástica artística que tirou a medalha de bronze para Ana Barbosu na prova feminina de solo.

Na prova, que consagrou Rebeca Andrade como medalhista de ouro, Ana Barbosu estava com a nota de 13.700 e foi inicialmente anunciada como medalhista de bronze. Contudo, uma revisão e deferimento de recurso dos Estados Unidos, sobre a nota recebida por Jordan Chiles mudou o cenário. A estadunidense subiu de 13.666 a 13.766 e ocupou o terceiro lugar no pódio, deixando Ana em quarto lugar.

Quem também ficou fora do pódio foi a ginasta romena Sabrina Voinea, que ficou em 5º lugar e não teve revisão de nota aceita. A ginasta foi penalizada com -0,1 no solo e sem ela chegaria à pontuação de 13.800, ficando com o terceiro lugar da prova. O Comitê Olímpico da Romênia pediu a reconsideração da nota à Federação Internacional de Ginástica.

Perante a chateação, a Federação Romena de Ginástica anunciou, na terça-feira (8), a intenção de apresentar dois processos perante o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), de acordo com a presidente da federação, Carmencita Constantin, à AFP.

A lenda da modalidade Nadia Comaneci saiu em defesa das compatriotas nas redes sociais. "Essa rotina de solo precisa de uma revisão. Precisamos proteger a saúde mental dos atletas por estarmos ao lado deles", escreveu a ex-ginasta ao compartilhar a apresentação de Sabrina no solo.

This floor routine needs a review.. we need to protect athletes mental health for being there for them… #sabrinavoinea pic.twitter.com/scyDXvsCto