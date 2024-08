Artista celebra desempenho de Medina nas Olimpíadas com grafite em prancha

Eduardo Kobra, reconhecido mundialmente como um dos maiores artistas de street art, prestou uma homenagem ao medalhista Gabriel Medina, celebrando as conquistas dele nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Medina, que faturou a medalha de bronze no surfe na última segunda-feira (5/8), foi imortalizado por Kobra em uma obra inédita: uma prancha de surfe grafitada.

Esta é a primeira vez que Kobra pinta uma prancha de surfe, e o artista realizou a peça em menos de dois dias. A inspiração surgiu após um gesto marcante de Medina, que apontou para o céu após executar uma manobra crucial. Segundo Kobra, esse gesto reflete a importância da fé e da crença em Deus, algo que ele também considera essencial em seu próprio talento artístico. “Medina é um grande atleta e fez história nas Olimpíadas deste ano, independentemente de colocação no pódio. O desempenho dele é um verdadeiro show, com ondas seguidas de saltos que desafiam a natureza e marcam a memória dos brasileiros”, afirmou Kobra.











A prancha grafitada é a terceira obra de Kobra inspirada nas Olimpíadas de Paris. Recentemente, ele pintou a tela Paz Olímpica, onde a Torre Eiffel é retratada como uma tocha olímpica, erguida por duas mãos à frente de um círculo preto e branco, simbolizando paz e amor e reforçando a luta contra o racismo. Além disso, antes do início dos Jogos, Kobra inaugurou o mural Voz da Liberdade em Saint-Ouen, base da delegação brasileira na França. Inspirado na famosa obra de Eugène Delacroix, A Liberdade guiando o povo, o mural transmite uma mensagem de resiliência, coragem e superação.

A ligação de Kobra com as Olimpíadas não é recente. Em 2016, para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ele criou o impressionante mural Etnias, no Boulevard Olímpico, que retrata os arcos olímpicos através de povos de diferentes continentes. Esta obra entrou para o Guinness World Records como o maior grafite do mundo, com três mil metros quadrados. Em Tóquio, sede das Olimpíadas seguintes, Kobra também deixou sua marca com um mural celebrando a bossa nova e a cultura carioca.