Após lesão de atleta Brasil fica em 9º na ginástica rítmica e está fora da final

Com lesão de uma atleta, o Brasil não obteve vaga na final da ginástica rítmica por equipes nos Jogos Olímpicos Paris 2024. O conjunto brasileiro terminou a disputa na nona posição com 60.900 pontos. As provas ocorrerm nesta sexta-feira (9/8).

A torcida era grande, ainda mais após a primeira apresentação da equipe brasileira. No entanto, durante a passagem da coreografia antes da segunda apresentação, a ginasta Victoria Borges sofreu uma lesão na panturrilha, o que lhe impediu de todos os movimentos corporais. No fim da apresentação, as ginastas deixaram o tablado muito emocionadas. Borges saiu carregada pelas companheiras.

"Quando a gente desceu para a última quadra, faltando 10 minutos para entrar, ela sentiu uma dor muito forte da panturrilha, o médico desceu, deu toda a assistência. Ela não estava aguentando fazer muita coisa, ela foi muito guerreira", declarou Duda em entrevista para a Globo.

Somente os oito melhores grupos, após as duas apresentações, se classificavam para a final. No programa olímpico, não há finais por aparelho. A Bulgária, campeã nos Jogos de Tóquio 2020, conquistou o primeiro lugar com a pontuação de 70.400. A Itália, que ficou com o bronze na edição anterior, terminou em segundo lugar com 69.350 pontos.

Desde a primeira participação do Brasil nas Olimpíadas, em Sydney 2000, o país só ficou de fora de uma edição dos Jogos. A melhor performance da equipe brasileira ocorreu em Atenas 2004, quando ocupou a sétima colocação. No entanto, os resultados mais recentes indicam que o time tem se aproximado cada vez mais dos principais adversários na modalidade.

Busca por medalha inédita

A ginasta brasileira Bárbara Domingos se classificou para a final da competição individual da ginástica rítmica nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, uma feito inédito para a modalidade no Brasil. A nota final da atleta foi 129.750 e ela ficou na 8ª colocação.

As classificatórias consistiam em quatro rotações com diferentes aparelhos em que as atletas se revezaram na apresentação do arco, bola, fita e maças.