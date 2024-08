Bárbara Domingos se classifica para a final da ginástica rítmica em Paris

A ginasta brasileira Bárbara Domingos se classificou para a final da competição individual da ginástica rítmica nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, uma feito inédito para a modalidade no Brasil. A nota final da atleta foi 129.750 e ela ficou na 8ª colocação.

Leia também: Tony Hawk opina sobre a conquista de Augusto Akio no skate park

As classificatórias consistiam em quatro rotações com diferentes aparelhos em que as atletas se revezaram na apresentação do arco, bola, fita e maças. Ao todo, 24 competiram neste primeiro dia de competição e somente as 10 melhores passam para a rodada final, onde o mesmo sistema será repetido. A competição está marcada para esta sexta-feira (9), a partir de 9h30.

Leia também: Edival Pontes perde no taekwondo e espera chance na respecagem

Babi iniciou sua campanha nos Jogos com uma apresentação brilhante na bola. Ao som da música Je suis malade, de Serge Lama, em versão de Lara Fabian, ela encantou o público presente e conquistou a nota de 33.100. Em seguida, a atleta se apresentou no arco ao som de Circle of Life, clássico do filme The Lion King, da Disney. Ao alcançar a marca de 34.740, ela teve a segunda maior nota da segunda rotação.





























Leia também: Maria Clara Pacheco vence e garante vaga nas quartas no taekwondo

Na segunda parte da competição, Babi competiu primeiro nas fitas e depois nas maças. Nas fitas, em mais uma boa performance, a ginasta somou 31.700 ao som de Bad romance, música de Lady Gaga, mas em uma versão Moulin Rouge, terminando a terceira rotação no 5º lugar.

Leia também: Governo isenta imposto sobre prêmios recebidos por medalhistas olímpicos

Por fim, a ginasta se apresentou com as maças e confirmou a vaga para a final ao som de Garota de Ipanema, com a nota de 30.200.

Depois de um ciclo olímpico vitorioso com diversas conquistas, a atleta de 24 anos está prestes a alcançar a melhor performance de uma brasileira na história dessa modalidade. Até hoje, o melhor resultado de uma brasileira na ginástica rítmica individual foi o 23° de Natália Gaudio na Rio 2016.

Babi foi a Paris como uma das chances de medalha para o Time Brasil. No ciclo, ela conquistou marcar expressivas ao se tornar a primeira brasileira a avançar à final do individual geral em campeonatos mundiais. Ela também veio embalada com as cinco medalhas em cinco provas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Ela medalhou três ouros e duas pratas e foi a atleta feminina mais vitoriosa do Brasil na competição.