Ginástica rítmica: entenda como funcionam as provas em Paris 2024

Com a conquista de Barbara Domingos em se tornar a primeira brasileira a se classificar para uma final de individual geral da ginástica rítmica, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, e com a oportunidade da brasileira ganhar medalha pela primeira vez, é importante entender como a modalidade será disputada nos Jogos — especialmente porque diferenças para as provas realizadas em Mundiais.

Nas Olimpíadas, a modalidade surgiu pela primeira vez em Los Angeles 1984, apenas no individual, e apenas 12 anos depois foi introduzida a disputa de conjuntos, em Atlanta 1996. Em Paris, as disputas serão realizadas em três dias de competição e consistem em provas gerais para as atletas.

Fases da competição

No individual, como no caso de Barbara, ou Babi, como é mais conhecida, ela disputou nesta quinta-feira (8/8) a classificação para a final. Ela terminou a prova em 8ª (10 ginastas poderiam se classificar).



Leia também: Bárbara Domingos se classifica para a final da ginástica rítmica em Paris

Tanto na final quanto na classificatória, são somadas as notas das atletas de quatro aparelhos, em que elas se apresentam entre 75 a 90 segundos. A rotina é avaliada por meio de combinação das pontuações D (dificuldade/conteúdo do exercício), A (artístico) e E (execução). O aparelhos usados no individual são: bola, arco, fita e maças.

Diferentemente dos campeonatos mundiais, não existe disputa por aparelho nas Olimpíadas. Assim, a única disputa individual é entre as 10 melhores atletas, que competem nos quatro aparelhos, para decidir o pódio.

Disputa em conjunto

As ginastas do conjunto do Brasil — Deborah Medrado, Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira e Victória Borges — entrarão em cena na sexta-feira (9/8) para garantir uma vaga na final, feito que não é alcançado há 20 anos.

Nas Olimpíadas, a disputa consiste em duas apresentações e cada grupo: uma em que as ginastas usam o mesmo aparelho e a segunda com elementos mistos. Assim como no individual, a rotina é avaliada por meio de combinação das pontuações D (dificuldade/conteúdo do exercício), A (artístico) e E (execução).

A apresentação das brasileiras na competição consiste em uma série simples de cinco arcos, em que elas dançam ao som de I wanna dance with somebody, de Whitney Houston, e uma mista de três fitas e duas bolas. A série conta com várias referências brasileiras além de ser feita nas batidas das canções Amarelo, azul e branco, Aquarela do brasil e Samba de Janeiro.

Se programe para assistir

Dia 9 de agosto

Competição por equipes geral: Deborah Medrado, Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira e Victória Borges — a partir das 5h (horário de Brasília)

Final individual geral: Babi Domingos — a partir das 9h30 (horário de Brasília); valendo medalha

Dia 10 de agosto

Final por equipes geral — a partir das 9h (horário de Brasília); valendo medalha