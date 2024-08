Olimpíadas: veja a programação do Brasil neste sábado (10/8)

A Seleção Brasileira de futebol feminino (esquerda superior); Laura Amaro (direita superior), do levantamento de peso; Valdenice Conceição (inferior esquerda), da canoagem; e Ana Cristina (inferior direita), do vôlei - (crédito: Gaspar Nóbrega/COB; Marina Ziehe/COB; Miriam Jeske/COB; Alexandre Loureiro/COB )

O último dia de competições do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 será das mulheres. Em cinco modalidades diferentes, mulheres entrarão em campo, no tatame e na quadra, neste sábado (10/8), para disputar as últimas medalhas de Paris e ajudar o Brasil a subir ainda mais no ranking.

Para que você consiga se organizar, o Correio Braziliense separou os horários das modalidades que terão brasileiros em Paris. Os destaques ficam por conta das disputas direta por medalha na canoagem velocidade feminina e no levantamento de peso feminino além das disputas de medalha de bronze no vôlei de quadra feminino e de ouro no futebol feminino.

As transmissões das modalidades com brasileiros serão distribuídas em duas emissoras: a Rede Globo, na TV, e a Cazé TV, pela internet. Pela Globo, a transmissão será feita na TV aberta e também na fechada, pelos canais Sport TV. O Globoplay também terá uma aba de transmissão para assinantes.

Pentatlo moderno — a partir de 4H30 (horário de Brasília)

Isabela Abreu

Canoagem Velocidade — a partir de 5H50 (horário de Brasília)

Caiaque Individual (K1) 500m Feminino: Ana Paula Vergutz; semifinal

*A final ocorre no mesmo dia. Disputa por medalhas a partir de 8H.

Canoagem Velocidade — a partir de 6H50 (horário de Brasília)

Canoa Individual (C1) 200m feminino: Valdenice Conceição do Nascimento; semifinal

*A final ocorre no mesmo dia. Disputa por medalhas a partir de 8H50.

Levantamento de peso — a partir de 11H (horário de Brasília)

81kg — Laura Amaro; valendo medalha

Futebol feminino — 12H (horário de Brasília)

Brasil X Estados Unidos; disputa por medalha de ouro

Vôlei Feminino — 12H15 (horário de Brasília)

Brasil X Turquia; disputa por medalha de bronze