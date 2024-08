Alison dos Santos conquista medalha de bronze nos 400m com barreiras

Piu voou na pista do Stade de France, com o tempo de 47s26, e colocará no peito a medalha de bronze dos 400m com barreiras - (crédito: Abelardo Mendes Jr./Esp. CB/ D.A Press)

Saint-Denis — Alison dos Santos segue escrevendo a história olímpica do Brasil no atletismo dos Jogos Olímpicos na velocidade de um raio. Três anos após se inserir entre os grandes com o bronze conquistado em Tóquio 2020, o brasileiro repetiu o resultado expressivo em Paris-2024. Na tarde desta sexta-feira (9/8), noite na capital francesa, Piu voou na pista do Stade de France, com o tempo de 47s26, e colocará no peito a medalha de bronze dos 400m com barreiras.

O resultado premia um dos grandes atletas em atividades do cenário nacional e marca a volta por cima mágica em uma atuação com altos e baixos na Cidade Luz. Mesmo com extremo favoritismo por pódio (confirmado quando as coisas valeram de verdade), Alison passou sufoco nas semifinais ao precisar esperar resultados de adversários para chegar à decisão. A situação serviu como fôlego extra para o brasileiro brilhar no momento mais oportuno na comuna de Saint-Denis.

Na entrada na pista roxa do Stade de France (mesma cor utilizada por ele no cabelo para competir nos Jogos Olímpicos de Paris-2024), Alison dos Santos bateu palmas, ajustou com carinho os equipamentos reservados a ele e fez um aquecimento de largada para sentir o clima da pista. Ao ser apresentado, manteve o conhecido estilo descontraído, marca registrada dele na ascensão da carreira. O brasileiro entrou com sorriso no rosto. A postura pareceu descarregar a adrenalina causada pela chance de alcançar mais uma medalha olímpica.

Mas, ao se posicionar na raia 3, o clima leve se transformou em plena concentração. A largada foi ritmada ao som dos gritos de "Brasil" dos compatriotas. Ao fazer o sinal da cruz, iniciou os trâmites da prova. Alison rompia as barreiras com a velocidade tradicional e se colocava, de fato, na briga por medalhas. Na reta final, acionou o sprint para faturar o bronze. O ouro ficou com o americano Rai Benjamin. A prata é do norueguês Karsten Warholm.

A medalha coroa um ciclo impressionante de Alison dos Santos em direção aos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Após ser protagonista na final dos 400m com barreiras mais rápida de todos os tempos em Tóquio-2020 e faturar um bronze com o tempo de 46s72, Piu acumulou conquistas em etapas da Diamond League, o principal torneio mundial da modalidade, e outras competições de peso.

O ouro mundial de 2022 com o então terceiro melhor tempo da história foi o primeiro do Brasil em competições do tipo. Dono do recorde sul-americano e do campeonato internacional com 46s29s, Alison faturou a Diamond League do mesmo ano de maneira invicta. Neste ano, o brasileiro ganhou cinco das 10 etapas realizadas, incluindo a última, em Londres, e a passagem por Paris.